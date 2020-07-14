41歲秦嵐面對催婚催生零壓力　霸氣回應女人應該生B論

憑住內地神劇《延禧攻略》飾演富察皇后一角而爆紅的大陸女星秦嵐，成為了不少人心目中的女神，再過幾日便41歲的她無論樣貌和身材都keep得很好，凍齡有術，甚至是逆齡生長，愈來愈靚。不過女神已單身多年，至今感情生活依然一片空白，外界都好關心她的感情狀況，亦不禁替她心急。

佢憑住大陸劇《延禧攻略》中飾演富察皇后一角而爆紅。 (秦嵐微博圖片)

早前秦嵐接受媒體訪問時，就剖白了自己對拍拖結婚生B的睇法，其中她說到：「我對戀愛、婚姻的態度，跟演戲也是一樣的，順其自然，不強求。前幾年也有催婚的，說人不結婚就是不想負責任，我覺得很奇怪，為了結婚而結婚才是不負責任吧？還有人說生孩子是女人的義務，我想說，我的子宮使不使用關你什麽事」面對催婚催生毫無壓力，顯得相當霸氣。

秦嵐表現出霸氣一面。(秦嵐微博)

而她這句說話 「#我的子宮使不使用關你什麽事#」 更登上了微博熱搜第一位，引起了網民的熱議，有網民留言力撐她說：「現在都2020了，非要讓人結婚生孩子的網友管好自己就行了，每個人想法不同。支持秦嵐！」、「每個人都有自己的生活，要懂得尊重別人。」、「喜歡秦嵐好久了，太有個性了！」、「一個社會，不結婚生孩子不是病，非要讓人結婚生孩子才是有病。」

秦嵐已單身多年。(秦嵐微博)

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