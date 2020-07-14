【Glee】Cory與Naya同日身亡劇迷震驚　網民重提「吉列詛咒」

人氣美劇《吉列合唱團》 （Glee）自2009年首播一直都深受劇迷歡迎，日前劇中飾演啦啦隊員Santana Lopez一角的33歲女星Naya Rivera被報稱上星期三在湖泊失蹤，經過連日搜救和打撈行動，最終於美國時間昨日在湖中打撈失蹤五日的Naya的屍體，終年33歲。

雖然《Glee》於2015年已經圓滿結束，但自劇中飾演Finn的加拿大男星Cory Monteith於2013年7月，因吸毒過量離世後，劇組就接二連三傳出噩耗，令劇迷懷疑劇集受到詛咒......

Naya疑為救4歲愛兒犧牲。（Reuters）

《Glee》以歌舞元素結合校園欺凌、同志、種族歧視等社會議題，配上輕鬆的氛圍，大受劇迷歡迎。然而在2013年起Cory Monteith不幸離世後，演員和製作團隊均相繼死亡。送走Cory後，助理導演Jim Fuller因心臟病發去世後，劇集製作助理兼影后影星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的同母異父妹妹Nancy Motes，於2014年疑因濫藥在友人家中的浴缸猝死，終年37歲。

Cory Monteith於2013年7月，因吸毒過量離世。（Getty Images）

4年後，飾演Puck的男星Mark Salling於2018年1月被發現上吊自殺，終年35歲。Mark於2015年因藏有兒童色情物品被捕，並於2018年3月判刑前自殺身亡。另外，《Glee》中飾演前合唱團總監Lillian Adler的78歲女星Jane Galloway Heitz，亦於去年因病離世。加上Naya疑因救愛兒犧牲，已經先後有6人離世。亦有說法表示，2013年起劇組屢傳相關人員死訊，間接令《Glee》在2015年播出第6季後便要劃上句號。

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消息傳出後有不少劇迷都重提「Glee Curse」（詛咒），亦有網民指大家不應該當這個詛咒是亦個玩笑，更有人發現Naya屍體被尋回的日子，正正就是Cory的死忌。另外，劇中兩位演員Harry Shum Jr.和Darren Criss都紛紛在Instagram悼念Naya。Darren大讚Naya風趣幽默，無論對家人或朋友都照顧得非常妥當，並感激對方曾出現過在自己的生命中。