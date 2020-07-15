對號入座│邊啲星座最易戴綠帽？　教你用生命靈數連線查小三體質

ViuTV全新節目《對號入座》由林二汶和塔羅師Jan Jan主持，以十二星座為主題，剖析不同人格以至男女關係，24位藝人和素人嘉賓，將依照四大元素星座：風、土、火及水象，玩遊戲和分享個人經驗。除了星座外，節目亦會介紹生命靈數、塔羅占卜、魔法等西洋玄學，而第二集繼續以出軌為主題。

一段關係最大的南管絕對是如何抗拒誘惑，節目中黃奕晨（Dixon）就表示自己能夠接受到另一半出軌，原因是任何人都不能夠保證自己不能出軌，更指如果接收到自己出軌的話，就要接受對方同樣做這件事。不過塔羅師Jan Jan就立即指出屬雙子座的Dixon其實控制慾超強，所以根本不能就受出軌：「佢話自己接收到只係顯露出自己好大方，更本就係雙重標準！」此話一出，令Dixon非常尷尬。

至於談到最容易「戴綠帽」的星座就是，土象和水象星座，但若這兩個星座拍拖，通常都是土象星座被帽。原因是土象星座經常被形容為沉悶，高傲，經常一成不變，尤其是處女座。處女座經常讓人認為要求高，所以很容易讓對方受不了他們的吹毛求疵繼而出軌，不過土象星座絕對擁有好老公和好老婆的特質。

點擊下圖看不同星座面對伴侶出軌的表現：

+ 9 + 8 + 7

Jan Jan今次就教授大家如何增強魅力擊退小三，方法就是吸引力法則。經常對自己說正面的說話來增強正能量，就是在21日內都要保持正能量就有機會擊退小三。另外，二汶就表示每個人DNA都有「小三基因」，Jan Jan就用生命靈數連線去檢查大家身上可有流着小三的血。

點擊下圖看如何檢查小三DNA：