Super Girls隊長Aka被狗咬傷恐毀容　姚子羚曾被愛犬咬臉停工一年

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）昨日（14/7）到流浪狗場做義工時不幸被狗咬傷，嘴唇縫了九針險些毀容。Aka經治理後需留在家好好休息，而過往亦曾經發生藝人被小動物咬傷事件，包括關智斌（Kenny）被鄰居的松獅狗咬傷雙手、姚子羚被收養的唐狗咬傷臉部等等，所以Aka提醒大家，接觸不是自己養的狗狗時要加倍小心，因為牠們可能不明白你的動態。

Aka被狗咬後即時去了就診。(Aka ig)

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關智斌為保護愛犬被松獅狗咬傷雙手

2008年，關智斌（Kenny）與秋田犬「飯團」散步後回家，愛犬在電梯內與同大廈鄰居的松獅狗起衝突，Kenny為保護愛犬而被松獅狗咬傷雙手，並留下三十多處齒痕，雙手血流如注的他頓時感到頭暈及虛脫，隨即被送往醫院治療。

Kenny為保護愛犬而被松獅狗咬傷雙手，並留下三十多處齒痕。（IG/ @kennyjr）

姚子羚被唐狗咬臉停工一年

姚子羚（Elaine）多年前收養了被遺棄的唐狗「通仔」，2016年不幸被牠咬傷，臉部有6至7個疤痕險些毀容，最後要停工一年休養。Elaine沒有放棄愛犬，仲繼續呼籲大家支持領養。

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張松枝仔仔遭途人狼狗咬傷手踭

張松枝仔仔於2019年新年期間去長洲玩，遭途人的狼狗咬傷手踭。狗主當沒有事發生，連一句道歉都沒有，張松枝馬上報警，最後漁農自然護理署就動物襲擊事件向他回信，表示因「證據不足」而未能作出起訴。

葉璇愛犬咬傷內地女星李依曉

不過數到較為嚴重的是，2015年內地女星李依曉被葉璇所收養的阿拉斯加雪橇犬「多寶」咬傷，導致李依曉頭部及耳朵7處撕裂，合共縫了超過20針，更要接受5次整容手術。而事後葉璇亦向對方送上補品，李依曉雖然表示沒有責怪及埋怨，但相方後來卻對簿公堂，最終葉璇獲判勝訴。

崔始源法國鬥牛犬咬死鄰居

韓國男團Super Junior成員崔始源所養的法國鬥牛犬更咬死鄰居，2017年，崔始源愛犬Bugsy咬傷著名韓國餐廳的53歲老闆，雖已立即送院治理，但數天後卻因敗血症死亡。崔始源曾表示Bugsy具攻擊性，故每星期都會帶牠接受訓練。事發時，Bugsy沒有戴上狗帶，崔始源因而被網民爆轟不負責任，認為崔始源一家要受到法律制裁。不過死者的姊姊表示哥哥生前與狗主關係良好，不打算起訴崔家，並指崔始源已多次上門及到靈堂痛哭道歉，她亦已原諒崔家。狗狗始終是人類最好的朋友，遇到愛犬有行為問題要好好正視，帶牠接受訓練，棄養是不能解決問題。