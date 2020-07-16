九五至尊︱譚小環專演潑辣角色　曾同全盛時期伊健合作令人羡慕

無綫（TVB）深夜時段重播由江華、張可頤以及吳美珩主演的經典穿越劇《九五至尊》，劇集2003年首播時叫好叫座，不少觀眾捱眼瞓都要重溫。劇中飾演蔣志光太太、「兆康建材」人事部經理的譚小環演繹出上司的氣勢，啜核mean爆觀眾睇得過癮。

點撃睇譚小環《九五至尊》的演出：

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譚小環小時候在華富邨長大，預科畢業後曾在國泰做空姐，及後於1994年參選香港小姐奪冠入行。加入TVB後，她曾擔任《勁歌金曲》主持、參演處境劇，在電影《古惑仔》系列中飾演重要角色KK，後來更向歌唱事業發展，1996年仲同鄭伊健合唱歌曲《如果天空要下雨》，入行18年涉獵了歌影視範疇。譚小環於90年代末曾退出幕前，2002年重返TVB出演不同劇集，大多以配角為主。直到2012年完約後宣布息影，全面淡出娛樂圈。

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現年47歲的譚小環皮膚Keep得非常好，仍然白滑緊緻，原來她在保養方面下了不少苦功。除了定期到美容院接受療程，她亦十分注重內在保養，一有空便會去做Gym，出汗去水腫促進身體新陳代謝，防止老化，唔怪得譚小環望落仲咁年輕。

點撃睇譚小環以前同而家照片：