【金曲獎】GEM鄧紫棋自立門戶即獲5提名　過去幾年太重視搵錢？

第31屆台灣金曲獎昨日（15/7）公布入圍名單，G.E.M.鄧紫棋離開前公司蜂鳥音樂後創作的首張專輯《摩天動物園》斬獲豐富，一共入圍「最佳國語專輯獎」、「最佳國語女歌手」、「年度歌曲獎」、「年度專輯獎」和「最佳作曲人獎」共5個大獎。她今午在社交網站貼文，感謝大會對自己的肯定：「無論最後得獎與否，我感覺我已經贏了以前的自己。感謝金曲獎對我的肯定，也謝謝過程中一直幫助我和支持我的人！希望我的音樂，能鼓勵所有跟我一樣面對著風風雨雨的人，不要放棄！加油！」

睇睇G.E.M.入圍嘅項目：

其實G.E.M.對上一次入圍金曲獎已經是2016，當年G.E.M.憑專輯《新的心跳》入圍「最佳演唱錄音專輯獎」，再對上一次入圍「金曲獎」是2013年憑專輯《Xposed》入圍「最佳國語女歌手獎」；而近年主力唱國語歌的G.E.M.在香港四大頒獎禮中亦鮮有獲獎。不過G.E.M.沒有因為作品欠奉而人氣急跌，反而名氣愈來愈高，原因是她經常在大型綜藝節目上亮相，例如《中國好聲音》、《中國有嘻哈》等。自從G.E.M.於2013年參加音樂節目《我是歌手》後在內地一炮而紅，繼後每次有任何「藝人身價表」的流出傳聞中都名列前茅，2018年更成為首位獲得「科學界奧斯卡」之稱的「科學突破獎」（Breakthrough Prize）頒獎典禮邀請擔任表演嘉賓的華語歌手。2017年至2019年G.E.M.舉行的總共48場世界巡迴演唱會中，中國內地的場次亦超過半數。

睇睇其它金曲獎提名名單 ：

+ 4 + 3 + 2

解約風波

2019年，G.E.M. 與前經理人公司蜂鳥音樂有限公司解約，事件更上法庭，傳聞雙方之間涉及的金額糾紛高達1.2億，可見G.E.M.在過去幾年吸金能力之高。但G.E.M.在去年與前經理人公司解約後便自立門戶自己管理自己的演藝事業，約花一年時間即推出首張以自己創作的歌曲為主打的專輯《摩天動物園》，而且成績叫好叫座，當中一首被指暗嘲「前經理人」歌曲《句號》的YouTube點擊率已經超過3千萬，加上今次一共入圍五項「金曲獎」，似乎G.E.M.自立門戶後較之前更積極專注發展音樂事業。

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