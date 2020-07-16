李靜儀陳欣妍驚現《戰毒》 　宅男女神齊晒長腿好養眼

網劇《戰毒》由三大男神黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、關智斌（Kenny）聯同周秀娜、吳千語、張雅卓領銜主演。

網劇《戰毒》以緝毒為題，除了有連場槍戰、飛車、黑幫仇殺外，還加入兩大宅男女神：樂壇女子組合Super Girls成員李靜儀（Heidi），以及被網民封為「Double S」之一的陳欣妍，二人經常「大派福利」，多個熱褲騷長腿造型成功中和新劇的剛陽味！

Heidi笑言對演戲上癮，更渴望演古裝角色發掘自己的另一面：「好多角色都想挑戰，尤其是古裝或民初角色，對我來說都十分新鮮，希望將來有機會做，將自己的另一面呈現給觀眾。」

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相隔6年再次拍劇的李靜儀（Heidi），今次飾演女主角張雅卓閨密CoCo，夢想加入娛樂圈搵真銀，為打造濃烈的少女味道， Heidi在劇中毫不吝嗇，以多個熱褲、短裙造型上陣，大晒白滑修長美腿，吸睛度爆燈。自爆今次拍攝差點被一場戲考起：「其中一場戲要在船上拍攝，我第一次上船拍戲，原來在船上開工，真係會暈暈哋，感覺有點暈船浪，而且拍攝當日天氣很差，不時落大雨，大家都要化好妝，不斷等待，等待一停雨就開拍，幸好最尾都能夠順利完成！」

Heidi為了演好今次角色，事前特意找戲劇導師上堂。

至於另一位女神陳欣妍，在劇中頻頻短褲示人，散發野性的少女味，她說：「其實今次拍攝很難忘，當中一場戲到警局盤問室拍攝，劇情講我被警方盤查，我細個睇戲，都見過好多相關場面，但真正入內並參觀都係第一次。」

陳欣妍近來備受網民留意。

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