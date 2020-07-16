舊版《東京愛的故事》再次登陸香港　30年前日劇經典7.27有得睇

新冠肺炎疫情持續在日本肆虐，春季日劇延至近日才陸續首播，令電視台一度大失預算，要重播舊劇填補空擋。近的有新垣結衣的《逃避雖可恥但有用》「總集編」（2016）和《BG博命保鑣》（2018），遠的有《野豬大改造》（2005）和《仁醫》（2009），而且獲得不俗收視。

但論真正經典，又豈能不提《東京愛的故事》？此劇改編自日本漫畫家柴門文原著，由坂元裕二編劇，1991年1月7日在富士電視台「月9」時段首播，收視長期高企，平均有22.9%，大結局更衝上32.3%，成為有紀錄以來，收視率超過30%的「月9」劇第8位，無論劇情、角色、造型、對白、場景、配樂（包括小田和正主唱的主題曲《突如其來的愛情故事》），統統都是開創90年代日劇黃金歲月的「示範單位」，充分呈現東京的國際大都會氣息，而飾演赤名莉香的鈴木保奈美，更憑精湛演技── 將一個很煩人的角色演得超級可愛 ── 一躍成為日本一線女星。

《東京愛的故事》改編至日本漫畫家柴門文原著，由坂元裕二編劇，1991年在日本富士電視台「月9」時段首播後大受歡迎，平均收視22.9%，大結局更衝上32.3%。兩年後，亞視購入香港播映權，織田裕二飾演的永尾完治，由「叮噹」林保全負責廣東話配音。（網上圖片）

當年亞視獨具慧眼，於1993年購入《東京愛的故事》的香港播映權，並由「叮噹」林保全聲演織田裕二飾演的永尾完治（丸子），更一度在香港掀起追看熱潮。事隔將近30年，這套經典日劇再度登陸香港，事關黃Viu煲劇平台早前購入版權，安排於7月27日上架讓觀眾重溫，惟細節有待公布。

故事講述永尾完治（織田裕二飾）剛剛加入「Heart Sports」，遇上赤名莉香（鈴木保奈美飾），前者善良而怕羞，後者熱情和敢愛敢恨，兩個人因為工作經常踫頭，成為鬥氣冤家。期間莉香發現完治一直暗戀舊同學關口里美（有森也實飾），遂幫助他追求對方，但關口喜歡的，其實是完治的好兄弟三上健一（江口洋介飾）；另邊廂，因為長時間相處，完治漸漸發現自己與莉香日久生情，導致四人之間關係糾纏不清。

曾風靡亞洲的「月9」經典《東京愛的故事》男女主角永尾完治和赤名莉香 ── 現年52歲的織田裕二，以及53歲的鈴木保奈美，2018年於新劇《金裝律師》再度合體，分別飾演精英律師甲斐正午，以及社長幸村千花（左），並先後拍過兩輯，惟今年播出的第二輯遇上新冠肺炎爆發，4月播出兩集後便停播。（《金裝律師》劇照）

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