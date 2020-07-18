九五至尊︱江華被指遲到激嬲張可頤　拍《西遊記》化妝耐過張衛健

無綫（TVB）深夜時段重播經典穿越劇《九五至尊》，男主角江華更憑雍正帝一角奪得「我最喜愛的電視男角色」。雖然江華已淡出娛樂圈，但他的黑歷史卻不斷被重提。早前伍詠薇（伍姑娘）就在節目《Tiger's Talk》中大爆曾遇過一位態度很差的前輩，不但從不提攜後輩，還經常遲到甚至失蹤。更指對方喜歡模仿五虎其中一位，矛頭直指外形與動作都跟劉德華相似的江華。

現年57歲的江華入行多年一直被指是「遲到大王」。（劇照）

現年57歲的江華入行多年一直被指是「遲到大王」，拍攝《九五至尊》時更因遲到激嬲拍檔張可頤。有指張可頤雖然有遲到習慣，但情況卻遠不及貪靚的江華，江華因化了兩小時妝，令可頤不耐煩一走了之。女方更指江華非常貪靚，更有私人化妝師跟入廠。至於二人是否鬧不和，可頤否認傳聞說：「好嚟好去，你估我仲係新人咩？」

而在2003年的無綫開城大典中，江華先是遲到25分鐘，再施施然與老婆麥潔文一同給記者影相，他指遲少少不是問題，最緊要人到心到。到節目正式錄影，江華亦遲遲未有現身，要勞煩工作人員開咪催促他化妝、換衫，入廠。

江華拍攝《九五至尊》時更因遲到激嬲拍檔張可頤。（資料圖片）

除了遲到外，江華亦被指非常貪靚，拍攝《西遊記》時，「孫悟空」張衛健的馬騮妝耗時2小時，但飾演唐三藏的江華化妝時間竟然比張衛健的還要長。2000年播出的TVB劇集《碧血劍》，江華飾演金蛇郎君，劇情講到他被關進天牢一年，披頭散髮亦屬人之常情，於是導演要求江華化「污糟妝」，不過他卻一口拒絕，反問：「點解唔可以靚仔？」結果，江華在整部劇中都是以整齊髮型、乾淨妝容示人。

點撃睇江華在不同劇集造型：

+ 9 + 8 + 7

同樣的事情亦發生在2012年播出的時裝劇《肥婆奶奶扭計媳》，江華飾演投資公司經理，他堅持全劇都要以西裝Look演出，不過導演認為某些場口穿便服會更為貼切，江華提出質疑反問助導：「畀一個理由我點解要着便服？」看來江華是圈中數一數二的貪靚兼遲到王。不過對於種種的指控，江華懶理並指已經沒有參與這些遊戲好耐，大家開心便可。

點撃睇下江華同劉華有幾似同囝囝Bryan照片：