【早霸王】婆媳糾紛激到老婆搬走嗌離婚　丈夫求復合結果竟然...

男聽眾結婚半年，因婆媳糾紛而激到老婆話要離婚。

男聽眾Sam同老婆Sue結婚半年，本來應該仲享受緊新婚的甜蜜，但因為婆媳糾紛，搞到老婆返咗外家，仲話要離婚，為挽救婚姻，Sam於是向《早霸王》求救。婆媳糾紛絕對係世紀家庭難題，Sam表示:「我同媽媽講嘢比較大聲，佢就較為陰聲細氣，可能令佢覺得我哋語氣有少少重。另外，爭廁所、拜神、作息時間等都係吵架嘅原因。」

森美對於「案情」表示唔樂觀。

聽到Sam提到同拍拖一年半、結婚半年左右，森美認為每對夫妻都總會有不咬弘嘅地方，並謂：「夫妻就算點夾，都要相處，偏偏你呢個時候激情走咗，而家講相處時，你就同佢相處唔到。」Sam表示每次婆媳糾紛時，佢都會叫老婆忍讓，好似從未企喺對方角度。「有時話完佢，佢委屈想喊，我都唔會氹佢，佢返外家時，我又唔覺得自己有錯，所以亦唔會搵佢。」結婚半年，老婆已經因為婆媳糾紛而嬲到外家暫住兩次，呢個情況其實都幾嚴重，不過，最慘嘅係，事件驚動到雙方嘅家長，最後仲搞到互相指責……

老婆因為太大壓搞到有抑鬱，但男聽眾似乎未有打算搬走，咁樣真係好難搞喎。

身為愛情專家嘅森美，聽完Sam嘅分享後，似乎感到不太樂觀，並解釋：「人生最痛苦係放唔低，當一個女人決定離開，佢已經係放低咗，亦都唔想再返轉頭。同埋如果佢愛你多過愛自己，其實咩都忍到。」電話接通後，當聽到森美表示有人想示愛後，Sue竟然話估唔到邊個想同自己示愛，原因係「剛剛結束咗一段關係，如果係佢就唔使啦」雖然決絕，但Sue都願意聽Sam嘅道歉：「結婚用咗好多錢，所以你主動話唔使要咁多禮金、唔要大排場，你亦唔介意住劏房，lunch食麵包……」Sam最後喊住咁希望Sue比次機會自己，但老婆沉默好耐之後表示：「我……唔知。」