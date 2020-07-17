【多圖】羅志祥愷樂無望返《凹嗚狼人殺》　零九鋒澤帶新女上場

台灣綜藝節目《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，原來的主持愷樂因小豬羅志祥事件，二人雙雙被叮出節目，取而代之的是陳零九、邱鋒澤等人組成的五堅情，而跟小豬相熟的梁以辰、宇辰、大根，亦慢慢淡出《娛百》，但節目熱度卻是有增無減，皆因節目大換血，除了有鐵膽紀卜心外，還有哪些高玩美女加盟錄製節目，下文為大家詳盡介紹。

愷樂因羅志祥事件，被叮出《娛樂百分百》。（愷樂IG）

紀卜心：著名的網拍女神，擁有完美五官，身材嬌小，屬於狼人殺女高玩之一，形象健康入屋，跟陳零九、邱鋒澤十分老友，現時每集狼人殺都會見到她的蹤影，完全取代了愷樂的位置。

紀卜心已成為狼人殺的鐵腳。（紀卜心IG）

+ 7 + 6 + 5

采子：樣子甜美，活潑可人，是偉晉的萬年粉絲，又是邱鋒澤公司旗下歌手，獲得力捧，現時已成為狼人殺的固定陣容，還不時跟鋒澤、偉晉合作出歌。

采子獲得邱鋒澤力捧，前途無限。（采子IG）

+ 7 + 6 + 5

雨婷：台灣女子組合A'N'D的成員之一，近日不時上狼人殺，展現出獨到的分析力，晉身女高玩之列。

+ 6 + 5 + 4

韓忠羽：A'N'D的主唱，天生Baby Face，頻頻上狼人殺節目，絕對有能力成為固定陣容。

+ 4 + 3 + 2

王瑄：台女團PER6IX成員，近日錄製狼人殺節目，即時有驚為天人的感覺，百分百可以吸納節目粉絲。