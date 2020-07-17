港姐2020．獨家｜大熱陳楨怡男友係戴祖儀前度　被爆蒲精愛收兵

《2020香港小姐競選》經過兩輪淘汰後，就剩下16位佳麗，其中又以廖慧儀、郭柏妍和陳楨怡獲外界視為大熱門。 通常佳麗參選前都會先「執靚」自己的Facebook、Instagram等社交平台，以防自己過往的生活甚至黑歷史遭人翻查出來，從而影響參賽的表現。近日就有一位黃小姐向《香港01》爆料，「翻版金宇彬」陳楨怡的富貴現任男朋友Andy，就是星夢歌手戴祖儀的前男朋友，黃小姐還透露陳楨怡本身是一名蒲精、經常落Bar「溝仔」。

陳楨怡有身材有樣兒，家底還十分好，獲傳媒認為是大熱人選。（資料圖片）

黃小姐向《香港01》表示，陳楨怡的現任男朋友Andy在英國大學Imperial College時就認識戴祖儀，於大學一年級至三年級拍拖，關係穩定又甜蜜。黃小姐說：「以我所知，Andy都唔係花心嘅，拍咗3年拖左右。」

近日有讀者向《香港01》爆料，指陳楨怡的男友為戴祖儀的前度。（資料圖片）

這位戴祖儀的前度Andy十分喜愛戴祖儀的長腿，不怕在IG明言：「I miss ur long legs.」(我掛念你的長腿)（資料圖片/獨家）

她續說：「我以前係佢啲同學，陳楨怡同Andy都識咗有一段時間㗎啦，都拍咗拖兩年。之前佢哋係Long-D，陳楨怡就返咗香港先，後來Andy先喺英國返嚟香港。我睇佢（Andy）IG，都知佢好鍾意長腿，以前同戴祖儀一齊嗰張相，Caption仲寫住『I Miss Ur Long Legs 』。」

戴祖儀的前度男朋友Andy家底十分好。（資料圖片/獨家）

Andy家境十分富裕？黃小姐表示Andy也算是富家公子：「屋企算有錢，有幾隻AP錶（愛彼錶，入門價10萬起），出入會揸靚車咁啦。陳楨怡家底都幾好，好似係住銅鑼灣二千幾呎，出入仲有私人司機接載，算係要咩有咩。」她更表示，陳楨怡的爸爸是印尼華僑的富豪：「聽聞佢屋企人返到印尼，有成隊人接機！」

陳楨怡被爆在英國留學期間喜愛夜蒲。（資料圖片/獨家）

黃小姐向《香港01》表示，自己是陳楨怡在英國讀書時的朋友，並曾經「一齊玩過」。她表示，陳楨怡在英國時十分愛蒲，但回到香港後，因為家教甚嚴所以絕少夜蒲。她說：「佢（陳楨怡）份人係點？鍾意收兵囉！長期都收緊兵。我有朋友做過佢隻兵，後尾先做返朋友。佢成日都蒲，一個星期一定會蒲一晚。（有冇食大麻？）呢個就冇！不過就鍾意玩，唔係話一嚟『XX』（性行為），但係有朋友試過飲醉酒就可以攬攬鍚鍚，仲可以『摷』佢。」看來陳楨怡都玩得十分放縱。

陳楨怡被爆，在英國留學愛蒲又玩得放縱。（資料圖片/獨家）

陳楨怡被爆上圍是「攝出嚟」或是「P圖」。（IG圖片）

那麼陳楨怡有沒有整容？黃小姐就傳了數張照片給記者，說：「佢應該冇整過，如果唔係隻眼就唔係咁啦。以我所知，佢以前個胸冇咁大！唔係話佢以前係飛機場，不過大家都知佢係『iPad』。而家可能係攝出嚟。」

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