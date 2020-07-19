三浦春馬上吊自殺被發現時仍有心跳　好友不認為他因網絡欺凌輕生

日本人氣男星三浦春馬，昨午 (18日) 一時許被發現於東京寓所身亡，終年30歲。有傳他是在衣櫃裡上吊輕生，經送院後證實不治，據日本傳媒報道，三浦春馬是被經理人發現在家中上吊，當救護車抵達時他仍有微弱的心跳，救護人員曾用儀器為他進行心肺復甦，可惜最後終告不治。

三浦春馬昨午 (18日) 一時許被發現於東京寓所身亡，終年30歲。(三浦春馬IG)

有傳三浦春馬疑似受到網絡欺凌才自殺，但他的朋友就向報章《Sponichi》爆料，指春馬從兩年前就開始酗酒，會飲到爛醉，還變得自暴自棄，認為春馬並非因為網民批評而自殺。有指春馬曾在20歲時想過息影，他身邊的朋友就認為，雖然春馬的個性會不惜燃燒生命去扮演任何角色，但他的精神層面並不堅強。

三浦春馬在離世前三日仍有在IG出Post。(三浦春馬ig)

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