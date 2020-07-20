歐陽娜娜長期受網絡欺凌　一見好友即流淚：每天睡不著

歐陽娜娜自出道以來，一舉一動都被網友批評。（IG：nanaouyang）

現年20歲的歐陽娜娜出道6年以來，長期飽受網友惡評，在鏡頭前幾乎都活潑開朗的她，近日拍攝內地綜藝節目《嚮往的生活》時，罕見在節目中痛哭，坦言「每天睡不著，不開心的事情有很多」其後娜娜抱著「中國4小花旦」之稱張子楓盡訴心中事。二人因拍雜誌結為閨密，2人近日在《嚮往的生活》相見，娜娜一見到好友，立即抱著對方吐露心聲。

何子楓安慰完娜娜後，娜娜走到客廳向主持人何炅表示，自己想在節目中多留一天拍攝。對方立刻答應，並將她抱進懷裡，剛哭完的娜娜突然情緒再次湧上心頭，當場痛哭，她說：「抱了又要哭了。」何炅馬上用外套將她包住，並安慰說道，「她很開心，她也不想哭，但是她控制不住。在這裡哭是最好的，就是排泄，因為你在日常生活中，都沒有機會可以跟懂你的人在一起，對不對？」許光漢亦在旁伸手拍拍歐陽娜娜的肩，貼心安慰並打氣。網友紛紛心疼留言，「我也每天失眠睡不著，想哭，哎誰都不容易，更何況我們這種普通人」、「好心疼歐陽娜娜，很小就離開家出来工作，沒有安全感」、「其實能感覺到她成長辛苦難過」、「她也只是個小孩啊」、「小小年纪挺不容易」。

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