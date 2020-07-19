【MIU404】綾野剛間接Sell波鞋　NIKE ZoomX與REEBOK聯乘輪流亮相

一場世紀疫症，令2020年的春季日劇罕有延遲至夏季推出，原定於4月10日首播的TBS新劇《MIU404》（港譯：《機動搜查隊404》），結果延後至6月26日播出。由當今日本最紅編劇野木亞紀子創作劇本，連同導演塚原亞由子和監製新井順子都是《Unnatural》（港譯：《不自然死因研究所》）的無敵鐵三角班底，再加上有兩大男優綾野剛和星野源聯合主演，在近年新劇普遍吹淡風的情況下（木村拓哉的劇集例外），《MIU404》頭三集的日本收視依然能夠保持雙位數，算是飲得杯落。

撰文：游大東

事實上，縱觀頭三集的《MIU404》，偶爾有精彩對白，惟故事結構和舖排，未見有極大突破，都是借兩位主角（伊吹藍和志摩一未）「行孖咇」執勤時的遭遇以及不同案件，帶出另一層寓意。比如第一集《衝突》借一宗挑釁駕駛，帶出警權需要規範的反思；第二集《熱切的願望》則是借一宗謀殺案和挾持人質事件，說明每個人都有責任要去處理自己的心結，不然會釀成悲劇，這些說教招式，在前作《Unnatural》已見識過，但自從第三集最尾段出現「星級客串」菅田將暉這個疑似「極大伏線」之後，令人期待未來劇情會有更大變化，暫時以第二集最出色。

第一集綾野剛用來追緝犯人時穿上的跑鞋，是「NIKE Nike ZoomX Vaporfly NEXT%」的「Ekiden Zoom Pack」。（網上圖片）

IG預告穿上Off-White x Nike Zoom Fly

劇情之外，觀眾對於綾野剛「雙腳」相當感興趣，因為他飾演的伊吹藍是個粗枝大葉的熱血刑警，思想簡單，為人衝動，但跑步速度極快，所以編劇每集都會安排追逐戲碼，而導演亦有意無意將鏡頭焦點落在那雙跑鞋之上，而且不只一對。第一集出現的，是「NIKE Nike ZoomX Vaporfly NEXT%」的「Ekiden Zoom Pack」，第二集和第四集出現的是adidas與Reebok為了慶祝「INSTAPUMP 25周年」而製作的聯乘「Instapump Fury Boost」，前者是白色，後者是黑色。

這張大合照中，見到綾野剛穿上的，是Adidas與Reebok聯乘推出的白色「Instapump Fury Boost」。（Instagram.com/miu404_tbs）

《MIU404》的官方IG裏，6月底已預告綾野剛會在劇中穿上這對「Off-White x Nike Zoom Fly SP Black」，惟未知會在哪一集播出。（Instagram.com/miu404_tbs）

而在劇集官方IG出現的其中一張相，見到綾野剛穿上「Off-White x Nike Zoom Fly SP Black」，至今仍然未在劇中見到，不過這是上述幾款跑鞋和波鞋之中最貴的，參考網上售價，那雙「Off-White x Nike Zoom Fly SP Black」標價$7,380，反而「NIKE Nike ZoomX Vaporfly NEXT%」的「Ekiden Zoom Pack」只售$$2,800左右，而adidas與Reebok聯乘的「Instapump Fury Boost」每對則盛惠$1,560左右。

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