已故戴妃封最美王室成員　凱特竟然因為下巴輸給「死敵」梅根？

王室貴族一向給人神秘的感覺，加上近年漸漸有不少平民嫁入王室，令大家對王室的生活充滿幻想。日前英國著名整形醫生Dr. Julian De Silva，就利用了黃金比例（Golden Ratio of Beauty Phi）數學方程式，計算各王室女性的五官與臉型，而選出最美王室成員。當中梅根竟然靠完美鼻子贏了凱特，令網民感到極為意外！

梅根靠完美鼻子稍贏凱特

Dr. Julian De Silva接受外國傳媒報道時透露，以古希臘「黃金比例」為標準計算出最美的王室女性，如果要將梅根和凱特比較，梅根絕對是略勝一籌：「梅根的面部非常對稱，如按照古希臘人的標準來說，她的面是最接近完美的。另外她的鼻子形狀接近滿分，獲得98.5%的高分，而眼睛的位置亦非常標準。」相反凱特就因為下巴位置而拉低了平均分數，不過鼻子和嘴唇的距離就非常完美。有網民因此而覺得非常驚訝，沒想到大眾認為漂亮的凱特分數竟然會比梅根低。

點擊下圖看獲選為「最美王室女性」冠軍的戴妃的靚相：

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戴妃靠完美瓜子臉撼贏約旦王后

已故戴妃憑近乎完美的瓜子臉、前額、眉骨比例，以89.05%分而獲選為最美王室成員。雖然下巴位置和唇型較模糊而拉低了分數，但整體卻在眾人之中脫穎而出。至於第二位的就是獲得88.9%的約旦王后拉尼亞，她下巴和雙唇都奪得非常高的分數，不過眉毛位置和面型就奪得較低分數。

+ 5 + 4 + 3

摩納哥王妃Grace Kelly藍眼睛近乎滿分

而奪得第三位的就是已故荷里活女星兼摩納哥王妃Grace Kelly，她憑精緻的五官和深邃的輪廓奪得88.8%，當中迷人的藍眼睛更獲99.8%近乎完美的超高分！Grace Kelly在50年代紅極一時，除了曾奪得奧斯卡影后，更摩納哥王子Prince Rainier，嫁入王室幾乎轟動整個國際影壇。