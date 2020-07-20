對號入座│處女座係節儉定係孤寒？　塔羅師教你自製簡單吸財魔法

以十二星座為主題和西洋玄學為主題的ViuTV全新節目《對號入座》由林二汶和塔羅師Jan Jan主持，每集都會跟大家分享不同主題。日前播出的第五集就繼續深入探討那個星座最「孤寒」和最容易「食軟飯」，Jan Jan更會教授大家自製吸財魔法來提升財運！

節目由林二汶和塔羅師Jan Jan主持。（影片截圖）

繼上次測出12星座的「敗家指數」後，今次再揭12星座中最孤寒的星座。在眾多星座當中水象和土象星座特別吝嗇，特別是處女座。天秤座的Cookie就分享前男友只給500蚊家用，令人詫異。而獅子座的Nana就表示前男友曾試過送A貨名牌袋作禮物，令她非常尷尬。

至於那個星座最容易「食軟飯」，Jan Jan金牛座是12星座中的「軟飯網」。另外，Lethan透露以前做直播的時候會有不同類型的人喜歡自己，其中一個男金主都會送上小禮物，更給了他一筆錢來開夢寐以求的音樂會。有一次對方更衝口而出問，如果給Lethan一筆錢，可否跟他一起去旅行。Keith則透露自己讀書時期拍拖，後來才知道對方家境富裕，出外用餐都會主動埋單，更會送上名貴禮物，不過最後都因為太大壓力而分手。

既然大家都認為自己財運不夠好，今次Jan Jan就教授大家自製吸財魔法，材料簡單，就算在家中都非常製作得到。7天之內每天燃點1支蠟燭，再放在床下底。Jan Jan表示這個魔法在埃及很常見，所以絕對不簡單。

點擊下圖看製作吸財魔法的步驟：