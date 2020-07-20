半澤直樹2│堺雅人被尋仇掀捉內鬼大戰　首播收視創今年日劇新高

萬眾矚目、由堺雅人主演的TBS新日劇《半澤直樹2》，原定4月19日首播，惟新冠肺炎肆虐日本，劇組需要暫時停工，延後足足三個月，終於在周日（19/7）晚上首播，並加長25分鐘。結果這套「日劇王」不負眾望，第一集已錄得22%超高收視，較2013年首季開播的19.4%還要高，亦令《半澤2》創出2020年日劇收視新高，暫時位列第一。

撰文：游大東

萬眾矚目的日劇《半澤直樹2》，周日（19/7）晚上在TBS首播。（twitter）

《半澤2》改編自日本作家池井戶潤兩部同名系列小說《失落世代的逆襲》（ロスジェネの逆襲）與《銀翼的伊卡洛斯》（銀翼のイカロス），劇情承接上一季，講述以東京中央銀行的大和田常務（香川照之飾）自從「土下座」謝罪之後，本來前途盡毀，結果一個華麗轉身，就變成「東京中央銀行」行長中野渡謙（北大路欣也飾）的親信，外界估計他是想先推其愛將伊佐山泰二（市川猿之助飾）上位，再反過來幫助自己重新奪權。反觀半澤直樹（堺雅人飾）卻調任至子公司「東京中央證券」，擔任營業企劃部部長，負責參質證券及各類金融投資產品設計，不過無論公司規模和生意額，都遠遠及不上總公司，因而掀起公司內鬥，成為今季的故事開端。

《半澤直樹2》第一集的劇情已相當緊湊，講述半澤與森山（站高者，賀來賢人飾）要在公司內部「捉鬼」。（twitter）

《半澤直樹2》首播已錄得22%高收視，暫時位列今年日劇收視第一位。（twitter）

故事講述東京中央證券原本與「電腦雜伎集團」簽訂顧問合約，協助他們向搜尋引擎公司「Spiral」提出收購，涉及1,500億日圓資金（約108億港元），當半澤團隊以為可以藉此帶動公司業績時，「電腦雜伎公司」社長及其夫人臨門一腳拒絕合作，並改由東京中央銀行負責處理收購，擺明車馬搶子公司生意，加上「電腦」是在交易時間外買入大量「Spiral」股份，半澤認為，母公司竟然接受這種「嗱喳招數」，決心要在子公司裏，找出當初將收購一事爆料給母公司的內鬼，而整件事發生最主要的原因，是伊佐山泰二要為大和田常務報仇，對半澤直樹趕盡殺絕。

飾演森山的賀來賢人（手執文件者）於《半澤直樹2》的戲份相當吃重。（twitter）

曾在《半澤直樹》特別篇擔正的今田美櫻，亦有在《半澤2》出現。（twitter）

金句再現：知恩圖報、有恩必報

縱觀第一集，上季主要角色，包括堺雅人、香川照之、上戶彩和及川光博皆已亮相，而在同系列特別篇《半澤直樹II．Episode Zero》擔任主角的今田美櫻亦有出現，不過真正稱得上戲份重的，是飾演半澤直樹下屬森山雅弘的賀來賢人，出場率幾乎跟堺雅人睇齊。而上季出現的金句對白以牙還牙、加倍奉還！」，今季第一集已經出現，亦有兩句新金句，分別是香川照之所講的「知恩圖報，有恩必報（施されたら施し返す、恩返しです！）」，以及由古田新太（飾演副行長三笠洋一郎）所講的以下一段：「背叛上司是會遭到報應的，為了不遭報應，背叛的時候要做得夠徹底，拿刀殺人的時候要準備周全，要在一瞬間徹底殺死對方。」

點擊下列圖輯，欣賞《半澤直樹2》的劇照及花絮：