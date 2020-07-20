【多圖】文頌嫻44歲生日少女味依然　網友：你話30歲我都信

Annie真係女神嚟。（IG：janetchowkawai）

不少80-90後的人都視文頌嫻（Annie）為女神，尤其在劇集《天子尋龍》飾演的碧瑤仙子迷倒不少男生。Annie在2012下嫁給商人男友Jason李梓慎，現時育有一名女兒，其後相夫教子，幕前演出買少見少，最多也是出席綜藝節目亮相。而在今年的ViuTV劇集《打天下》中，她復出幕前，更是擔任劇中的主要角色。除了演技好之外令粉絲大讚的是這麼多年，仍然保養得宜。

邊到似44歲？（IG：annie_manchunghan）

在今天（20日）是Annie的44歲生日，她的好姊妹周家蔚幫她準備了一個非常特別的蛋糕，蛋糕中印有Annie多年來主演劇集的樣貌，每一張都是精挑細選。Annie將這張照片發布在自己IG，並說：「HAPPY Birthday to ME，年年28歲」從照片看Annie，完全不像已經44歲了，網友們都表示，「你話30歲我都信」、「似18歲」、「女神呀」、「冇變過」另外余詩曼亦有留言祝生日快樂，希望Annie今年的生日願望成真。

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