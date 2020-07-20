跟三浦春馬同公司　福山雅治自彈自唱《向日葵》哀悼：難以置信！

日本男星三浦春馬前日（18/7）在家中上吊自縊身亡，終年30歲，消息震驚日本，多位藝人紛紛表示哀痛和惋惜。跟三浦屬同一間經理人公司Amuse的天王級師兄福山雅治獲悉噩耗後，昨晚（19/7）在YouTube通過歌迷會限定直播表示對消息感到難以置信，更自彈自唱一曲《向日葵》獻給不幸身故的師弟。

福山雅治於直播中自彈自唱自彈自唱《向日葵》獻給三浦春馬（Twitter圖片）

福山雅治原定昨晚要在YouTube舉行會員限定直播，惟因三浦春馬出事，福山坦言直播需延期。直播期間，福山首度回應事件，指仍不敢相信三浦離世，認為很不真實，他仍無法面對，更大讚三浦是個細心體貼的人，也是一位令人自豪的師弟，結束直播前更自彈自唱一曲《向日葵》獻給天堂上的三浦。

三浦春馬的離世令很多人非常惋惜。（三浦春馬IG）

福山與三浦的私交甚篤，三浦除了曾出演福山雅治的大熱電視劇《神探伽利略》特別篇，飾演少年湯川學，又擔任福山電台節目的「311（大地震）特備節目」擔任嘉賓外，兩人私底下不時互通訊息，亦會相約吃飯，三浦也曾到訪福山的家。

三浦春馬和城田優與友人們喝酒（Twitter圖片）

另外，三浦多年密友城田優因難接受他的離世，早前在現場直播中演唱時雙眼通紅、聲線顫抖，可見強忍心中的悲痛。著名樂團Flumpool主唱山村隆太也在音樂節目《音樂之日2020》特地演唱三浦身演動畫《好想告訴你》主題曲《Over the rain~光芒之橋~》以悼念好友。同門前輩男歌手桑田佳佑、女星戶田惠梨香等亦對三浦的死訊感到難過。

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