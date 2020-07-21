馮盈盈鄭衍峰情侶裝現身男方生日派對　有意將戀情浮面？

回復單身的Crystal傳出秘戀「大隻主播」鄭衍峰（Leonard）！（IG/@crystalfyy）

熱戀中嘅情侶好多時會有二人間印記，可能係紋身，可能係飾物，可能係波鞋，更多人會著同款唔同色嘅衫情侶裝放閃。馮盈盈同大隻主播鄭衍峰戀情愈見浮面，二人更身穿黑白情侶裝現身男方生日派對，毫不避嫌似乎有意公開關係。

馮盈盈鄭衍峰似乎有意將戀情浮面。（IG：_leonardcheng）

馮盈盈早前出現喺何猷亨船P傳出秘戀，但隨住猷亨多次同舊愛陳瀅並肩現身，霧水情緣正式告吹。其實去年年尾FYY同醫生舊愛分手後，已傳出火速搭上大隻主播鄭衍峰，節目上打情罵佻更不避嫌伸手摸鄭衍峰41吋胸肌。其後男方又多次被目擊自由進出馮盈盈所住屋苑。

鄭衍峰生日派對上，同馮盈盈著上同款不同色情侶裝。（IG：_leonardcheng）

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7月13日鄭衍峰生日當日，馮盈盈於IG上載新相寫上「20200713 Happy Birthday #latergram」，明顯同鄭隔空傳情，同日鄭衍峰不避嫌於IG STORY放上二人合影短片。片中見到馮盈盈同鄭衍峰一黑一白已經好幌，但呢日有網友報料指原來當日二人係著住同款不同色嘅情侶裝。而且鄭衍峰更曾帶埋盈盈出席好友生日會，情侶關係幾近為公開秘密。