尊尼特普指前妻與多位荷里活男神有一腿　Amber反擊：佢人格分裂

尊尼特普（Johnny Depp）控告英國《太陽報》（The Sun）的家暴誹謗官司周一（20/7）繼續在倫敦開審。

繼上星期尊尼向法庭呈上前妻安芭赫德（Amber Heard）在床上大解的糞便照後，今個星期到安芭反擊。女方在庭上表示，尊尼曾多次要將她殺死，他更指每一位跟安芭合作或有交流的男星都有一腿，除了James Franco和Tesla聯合創辦人Elon Musk之外，還有多位荷里活男神。

安芭一反常態笑容滿面

開庭前尊尼和安芭前後腳到場，安芭預早去到法院，更一反常態拉下面巾面露笑容跟在場傳媒打招呼，似乎想為虛構性侵經歷一事洗底。

在審訊期間，安芭指出尊尼有長期濫藥和酗酒的習慣，無論言語或身體上都會做出極端控制和恐嚇行為，更揚言尊尼會曾多次恐嚇要將自己殺掉：「有些事件事態嚴重，以至我擔心他會將我殺害，或者是因為他失去控制而走得太遠。」代表律師續指，安芭對尊尼做出的行為，其實只是出於自衛。

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安芭指尊尼利用個人魅力操控他人

安芭聲稱尊尼具有「獨特的能力」，就是運用個人魅力去傳達對現實的某種印象，來操控其他人，更直言尊尼會將自己的行為歸咎於一個自己創立的第三人「Monster」（怪獸）。安芭憶起兩人在澳洲豪宅的經歷時，她透露當時尊尼捏著她的頸再將她撞向雪櫃，撕爛她的睡衣後再將她壓在吧枱，令她嘴唇、鼻子和手滿布傷痕。

指尊尼妒忌心重 幫男星改花名

另外尊尼曾指控安芭除了James Franco和Tesla聯合創辦人Elon Musk之外，跟每一位合作或交流的男星均有一腿，而名單上的男星均為男神級數。安芭指尊尼會為這些男星改花名，包括南瓜頭（Pumpkin head）和薯仔頭（Potato head）等，並稱尊尼的妒忌心非常重，亦不喜歡她在鏡頭前穿得性感。除此之外，尊尼還經常擅自複印她的劇本和查看她的電話，並限制她接拍電影及衣著造型。如果安芭嘗試穿上稍為性感的裙子，尊尼就會罵她「蕩婦」，更曾揚言說「我只能看着你被人強姦」和「希望你被一群壯男輪姦」等說話。不過，安芭暫時仍未就此提供任何實質證據。

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