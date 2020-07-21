港姐2020｜16位佳麗直播晚餐家居Look曝光　梁懿婷靚女細妹搶晒鏡

無綫周二（21日）在網上直播平台舉辦了《2020香港小姐競選》見營養師的活動，由馮盈盈在家中主持直播，請到了英國註冊營養師潘仕寶（Sally）做嘉賓，16位佳麗在「Stay Home」情況下特別準備自己的晚餐向營養師請教意見，與佳麗一起隔空上Course。

盈盈在直播一開頭跟大家更新自己新冠肺炎（COVID-19）的檢測結果呈陰性報平安。原來她都有準備了自己的晚餐，是用植物肉煮的素菜版雪菜肉絲炆米。

盈盈的晚餐是之前煮多了的。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇吓佳麗們食咩晚餐同埋佢哋嘅家居Look︰

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西蘭花、三文魚和烚蛋最受佳麗們歡迎，不過最特別的一定是范倩雯（Charmaine），事關她「食極唔肥」，晚餐吃外賣滷水鵝片、有豆腐、飯和雞腳木瓜湯，還有桃，令人好羨慕。另外梁懿婷（Sonia）的細妹亂入鏡亦好搶鏡，網民大讚她勁Cute！

Sonia（右）IG也有貼出她跟妹妹的合照，細妹今年15歲。（Instagram@sonialeung）

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陳楨怡（Celina）是話題佳麗︰

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廖慧儀（Jessica）一亮相就已經是大熱門︰

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點擊下圖睇羅雪妍（Uki ）嘅仙氣相：