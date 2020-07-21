【新冠肺炎】96名TVB職藝員測試全屬陰性　電視城消毒情況大公開

新冠肺炎（COVID-19）肆虐各地，香港娛圈更出現了確診個案，24歲歌手施匡翹以及其經理人Apple姐（劉麗萍）等周日（19/7）宣布中招。由於施匡翹確診前曾到過將軍澳電視廣播城，更與不少無綫（TVB）藝員有接觸，所以台前幕後都人心惶惶。今日（21/7），無綫企業傳訊部宣傳科發消息通知傳媒，指96名可能與確診者接觸過的職藝員都接受了新冠病毒測試，結果全屬陰性。

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電視城大消毒情況：

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消息全文：

無綫電視九十六名職藝員接受新冠病毒測試，結果全屬陰性。

上週有外間唱片公司歌星曾進入電視城錄影節目，其後證實有個別人士包括一位歌星及其宣傳人員確診。

公司追蹤到總共九十六名職藝員同事可能曾經與上述確診者有接觸，安排他們分批至醫院接受新冠病毒檢測。今天已收到所有檢測結果，全屬陰性。

在過去數天，公司已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸到的地方進行大規模消毒清潔，包括錄影廠、化粧及服裝間、服裝倉等。

為減低病毒傳播風險，駐台記者日後在電視廣播城室內地方必須佩戴口罩，包括記者會場地、錄影廠、灰位、員工餐廳、公眾走廊、升降機等。而乘搭本公司員工巴士時，亦須一直佩戴口罩及嚴禁在車廂飲食。敬請各駐台記者手足注意。

往後之宣傳活動安排，會另行通知。防疫措施不容鬆懈，大家齊心抗疫，才能減少傳播風險。