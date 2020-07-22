20歲港男霍源淇曾參加內地選秀節目　簽約古天樂公司力攻韓國市場

近年不少港人都加入韓國演藝界成為韓流明星，其中較為觸目的有韓國男團GOT7的王嘉爾和NCT的黃旭熙，如今又多一位香港生力軍將進攻韓流界，20歲港男霍源淇（Ricky）自去年參加韓國電視台MNET的選秀節目而一炮而紅後，昨（22/7）宣佈簽約古天樂旗下的「天下一」，成為內地當紅團體UNINE成員姚明明、《PRODUCE 101》人氣選手金東彬的同門師弟，正式進軍韓流界。

港男霍源淇近日簽約古天樂公司，正式成為Oppa! （霍源淇經理人公司提供）

霍源淇去年參加韓國Mnet選秀節目《To Be World Class》，演技大獲好評而備受觸目，機會亦接踵而來。周二（21/7）就宣布加入古天樂旗下的天下一公司，開啟演藝生涯的新一頁。霍源淇早已擁有不少演藝經驗，除了曾參與內地人氣選秀節目《明日之子》的選拔賽，更曾前往韓國接受為期10個月的專業訓練，以及遠赴美國洛杉磯參加KCON成為表演嘉賓。

雖然霍源淇年紀輕輕，卻有不少演藝經驗。（霍源淇經理人公司提供）

霍源淇今次簽約的天加一公司在中韓兩地均有進行演藝活動。近年有不少港人都紛紛投入韓國演藝界成為韓流明星，除了當紅港男王嘉爾和黃旭熙外，曾出演港劇《On Call 36小時II》的港女莊錠欣亦成為了韓團CLC成員之一，近年也逐漸在韓國走紅。



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