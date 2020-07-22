【新冠肺炎】新城員工確診　薛家燕已做檢測：暫時未有結果

本港娛樂圈再添一名新冠肺炎確診患者，新城電台於Facebook專頁公佈，有員工初步確診，據知正正係知訊台執行總監程凱欣，新城所有員工需要撤離並進行大消毒。薛家燕係新城節目主持之一，佢囡囡石祐珊指已經知悉事件：「已去做咗測試暫未有結果。」

新城電台於Facebook專頁公佈，有員工初步確診。（新城電台FACEBOOK）

薛家燕逢星期六下午，主持新城節目《開心大派對》，對於有電台員工確診，家燕姐囡囡石祐珊代回應：「自從上星期知有確診歌手去過電台，新城都安排所有員工去CHECK，家燕姐都去做咗測試暫未有結果。佢自己無接觸過當事人，但因為曾經去新城工作同埋都有去TVB錄流行經典，安全起見都係去檢測咗先。電台當日亦即時叫唔好返電台，呢個星期都係改錄音，今日知員工確診都要再等指示睇之後訪問係咪都錄音。至於TVB都係本身星期二有錄影都取消咗，等明朗啲再決定下次錄影安排同日期，希望確診人士都盡快康復。」

薛家燕每個星期都到新城電台主持節目。（IG：@kayinsit）

至於7月10日曾到新城電台接受訪問嘅雷有輝，知道有電台員工確診都表示：「聽到消息都嚇一跳，我喺10號上過啤梨節目，要有事都有事啦，所以呢排都冇出街，屋企錄歌同聽黑膠，為健康忍吓都應該嘅，希望疫情好快成為過去。」