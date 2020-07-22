對號入座│水瓶容易動情來者不拒　Jan Jan揭三大星座一追即得米

ViuTV節目《對號入座》以十二星座為主題，除了剖析不同人格以至男女關係，更會即場做測試和教授不同西洋玄學魔法去增強運程。繼續上一集揭開12星座中誰是「溝女王」，周二（21/7）最新一集就邀請不同星座的藝人表演「溝女大法」，再分析不同星座最容易受落的愛情攻略。

主持林二汶和塔羅師Jan Jan先邀請現場各位星座男女即席表演「溝女」絕技，然後女士們就投票選出冠軍。首先水象星座代表阿Lu和禮賢就以唱歌和浪漫宣言來向風象女子雙子座Daisy表白，風象星座代表Jacky就以魔術和唱歌來向火象的Denise表白。而土象的阿峰就由Keith和小占陪同下，追求水象的Ranya，最後就到火象的阿神要向難度挑戰，跟人妻Sze Long表白。

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風象女生愛幽默 水象要細心體貼

至於談到每個星象的女士追求甚麼，Jan Jan透露屬於風象星座的水瓶座、雙子座和天秤座女士，會特別在意對方是否有幽默感，是否愛耍玩意。如果想約會風象星座女，就要風趣幽默，所以會跟土象星座男非常合襯。

而屬於水象星座的巨蟹座、天蠍座和雙語座的擇偶條件，就是懂得噓寒問暖、細心和窩心。相反火象星座的白羊座、獅子座和人馬座都喜歡做主導，故一定會主動出擊。而土象星座比較被動，喜歡對方主動出擊。

點擊下圖看哪些星座最容易接受追求：