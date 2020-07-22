【新冠肺炎】范振鋒與確診程凱欣一齊開咪：我8日做足3次測試！

新冠肺炎（COVID-19）入侵娛圈，繼施匡翹、Apple姐（劉麗萍）以及同公司宣傳人員，還有Apple姐的男友麥德羅等先後確診之後，今日（22/7）下午時份，新城知訊台執行總監程凱欣亦確診。與程凱欣一起主持節目《豐味旅程》的范振鋒接受《香港01》記者訪問時坦認有擔心：「都怕會影響啲同事同埋屋企人。（返到屋企同老婆隔離？）呢個冇得隔啦，一齊家居隔啦唯有，同埋因為我哋同埋外母一齊住，都好擔心會連累到佢哋，始終佢都年紀大。」

除咗同程凱欣合作一齊開咪，范振鋒都有同家燕姐一齊主持《開心大派對》。（Instagram@rickyfanchunfung）

范振鋒表示，對上一次與程凱欣一起開咪是上星期一（13日），不過當時他與程凱欣亦有戴口罩，開咪前亦做足消毒功夫：「其實我喺過去8日都做咗3次病毒測試，除咗今日未有結果之外，之前兩次都係陰性，即係冇感染到，所以我希望第三次都係陰性啦！（近日身體狀態有冇變化？）心情上就一定差，同埋同身體反應好敏感，明明係飲水嗆親咳兩聲都會變得好緊張，又不時就會量下體溫咁，不過暫時就未有出現病徵。」

范振鋒同太太都係從事一啲經常要對人嘅工作，所以要特別小心：