【新冠肺炎】確診麥德羅喘住氣講病況　為播毒感萬二分抱歉

新冠肺炎（COVID-19）肆虐各地，香港娛圈更出現確診個人，24歲歌手施匡翹、經理人Apple姐（劉麗萍）、Apple姐男友麥德羅率先中招，情況令人擔心。今日（22/7）是他們入院接受治療第4日，麥德羅在醫院中拍片向外界交代情況，片中的他喘住氣說：「多謝大家一直以來嘅關心，我都唔知喺邊得到呢個病，同我接觸而感染到呢個病嘅朋友，我萬二分抱歉，我都希望你快啲好番。」曾燒足5日的他直言前日開始不需要用呼吸機，今日亦已退燒，病情有所好轉：「係個肺有少少痛，起碼冇屙冇嘔冇發冷發熱。」

麥德羅今日（22/7）拍片交代病況。

而施匡翹便指自己病情與之前差不多：「醫生話係預計之內，唔會咁快就即刻冇事，驗血、血壓等都係正常。」她又感謝不少身邊人向她提供好好的方法，例如飲鹽水去舒緩病情：「24號再有測試，到時會知道個結果係點。」至於Apple姐就指因為醫院病床供應緊張，所以本身入住單人房的她被安排轉到三人房：「我本身冇咳，但係因為其他病人有咳，為咗安全我長期瞓覺同戴住口罩。醫護人員好細心照顧我哋，好感恩，希望大家都快啲好，香港疫情快啲解決，祝福大家。」

由於施匡翹曾到過電視城錄影，所以TVB日前亦消毒各個地方：

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施匡翹飲鹽水舒緩病情。

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