【罪光燈】小燈泡被斬後身首異處　兇手犯案竟與傳宗接代有關？

幻想自己是皇帝，斬首庶民後會有妃嬪獻身？昨晚（21/7）播出的最新一集ViuTV節目《晚吹-罪光燈》邀請精神科醫生重新分析台灣小燈泡案件，他分析可憐的小燈泡被斬，兼且身首異處，皆因兇手擔憂傳宗接代而幻想到要做九五之尊，斬了庶民頭便可吸引妃嬪埋身，有機會患上精神障礙症。

今集罪光燈介紹台灣小燈泡被斬首事件。（ViuTV圖片）

最新一集《晚吹-罪光燈》主持歐錦棠、可宜和花家姐重提台灣小燈泡事件。2016年3月28日，台灣內湖區一名劉姓女童，又名小燈泡，慘被33歲男子王景玉揮砍20多刀斷頭，母親王婉諭目睹斬頭卻無力阻止。漫長的審訊後，兇徒最終被判處無期徒刑。、

小燈泡身首異處。（ViuTV圖片）

三位主持重組案情後，重提當年外公獲悉小燈泡被斬後趕到現場，隔著白布撫摸她的後腦勺，場面令人心酸。其後探討兇徒王景玉的犯案動機。指他性格孤僻偏激，常常自言自語；又屢屢犯案，曾因藏毒、藏械和毆打母親被捕，連父母都阻止他與別人來往，令他的社交障礙惡化，最後更出現妄想，幻想自己是九五之尊，出現要斬庶民頭的瘋狂想法。

兇徒王景玉憂慮傳宗接代問題引發妄想。（ViuTV圖片）

精神科專科醫生黃宗顯就分析，王景玉憂慮傳宗接代的問題，故可能因此想起古代皇帝，認為自己斬了庶民的頭就可以吸引妃嬪埋身，為其延續後代。這種脫離現實的想法顯示他可能患上了精神分裂和妄想症，犯案時有可能處於精神障礙症的高峰期。而王景玉看見小燈泡一人玩得開心，與自己生活反差甚大，亦可能因此刺激到他而犯案。

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