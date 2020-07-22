【新冠肺炎】一星期喺新城開足七日咪　鄭啟泰：都算係高風險工作

新冠肺炎（COVID-19）入侵娛圈，繼施匡翹、Apple姐（劉麗萍）以及同公司宣傳人員，還有Apple姐的男友麥德羅等先後確診之後，今日（22/7）下午時份，新城知訊台執行總監程凱欣亦告確診。而一星期返足七日新城開咪的鄭啟泰表示已做好家中直播的準備：「其實之前因為施匡翹確診，其中一個同我一齊做節目嘅女仔已經喺屋企開咪，咁我都係要返電台嘅，但聽日開始就我都唔需要返去電台喇。不過我知道聽日都會有工程人員需要返公司做嘢，咁就唯有再小心啲囉。」

一星期返足7日新城的鄚啟泰早前亦有參演無綫新劇《七公主》，他表示新城的直播室指引非常嚴謹，每次換主持都要換咪套、將咪高峰深層消毒兼戴口罩開咪，不過他表示仍然會百密一疏：「因為我哋要開口講嘢，咁有時水都要飲啖啦！」（Instagram@cheng_kai_tai）

鄭啟泰表示暫時未收到病毒檢測報告，雖然仍然有擔心，但他認為情況還算樂觀：「因為我哋每次入直播室都有規矩嘅，每次換主持都要換咪套、將咪高峰深層消毒兼戴口罩開咪，不過我哋都算係高風險工作，始終不斷講嘢，有時除一除口罩飲啖水都要啦！（你身體最近有冇咩唔妥？）咁都冇事嘅，我自己都做得好足，啲錢唔係用晒嚟買口罩定搓手液，係用晒嚟買消毒液同埋洗衣粉，因為我每次一返到屋企就會換晒啲衫，同埋拎去洗，我覺得最污糟就係啲衣物。不過最影響到就係我每朝6點左右都會去跑步嘅，但自從施匡翹確診之後我都停咗喇。」