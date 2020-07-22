莊思敏開直播每月額外賺5位數　最怕遇黑粉：點呀而家冇嘢撈呀？

新冠肺炎疫情肆虐，藝人亦因而減少公開活動，於是一有時間就會開網上直播，同粉絲互動順便更新近況。而在不同平台開Live都有機會獲得網民課金支持，打賞及送禮物等等。在疫境下，看似不失為一個商機，之不過莊思敏（Jacquelin）就話：「開Live冇想像中咁舒服。」

莊思敏話：「開Live冇想像中咁舒服。」（IG/ @jacquelinchng）

莊思敏在不同網上平台都會開直播，例如「17 直播」以及「Big Big Channel」，高峰時期一個月會有5位數的額外收入：「我喺Big Big Channel開，勤力嗰時一個月都有5位數。一個星期開三至四次已經叫勤力，一個月開到15次至20次叫好勤力，每次開起碼一個鐘以上。」

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比起拍劇要日曬雨淋、捱更抵夜，開Live賺錢好似更舒服更容易，Jacquelin並不認同，她指要不停說話兼不斷找話題是一件疲勞的事：「開Live冇想像中咁舒服，要不停講嘢，有時Fans唔係好互動，你就要自己搵嘢講。本身你唔係一個健談嘅人就會好辛苦，又唔可以Hea做，呢件事都攰。拍劇有成功感，角色爆咗會衍生其他商機，但開Live就好睇嗰一次粉絲有幾咁慷慨。」

Jacquelin直言遇到「黑粉」的惡意攻擊令她失去開Live的動力：「黑粉會講一啲好難聽嘅說話，香港人把口就尖酸刻薄啲，我唔會特登去ask for禮物，好多時我化妝會開Live當教埋化妝，有啲黑粉會話『點呀而家冇嘢撈呀？變成一個網上乞兒，要上網乞禮物』心理質素要夠好，唯有當睇佢唔到，唔通同佢嗌交咩。」

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