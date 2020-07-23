被躁鬱症Kanye West爆出軌　Kim千字文回應：搞緊離婚！

現年43歲的美國饒舌天王Kanye West最終趕及參選美國總統大選，過去周日（19/7）他穿上身穿防彈背心，在南卡羅萊納州舉行首場競選集會造勢。他在集會中談及奴隸制度、國際貿易、墮胎等問題，提到父親曾勸母親墮胎時，更一度流下男兒淚。

Kanye West近日行為怪異，更不時語出驚人。在首場競選集會中爆太太Kim Kardashian出軌後，Kim終於透過Instagram回應此事，指Kanye一向都有躁鬱症的問題。她在Instagram限時動態表示：「相信很多人都知道Kanye患有躁鬱症，任何人患上這個病或有親人患上這個病都知道諒解是多麼的複雜和痛苦。他是一個傑出但複雜的人，但有時候言語與他的意思不符。」

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Kim更指過往一直都不公開談論Kanye精神健康問題是因為怕會影響家人和孩子：「但是今天，我覺得我應該對此發表評論，由於大眾對心理健康的污名和誤解。」至於有關Kanye指控她曾跟男歌手Meek Mill在酒店幽會一事，Kim就沒有回應。雖然Kim寫千字文力撐老公，但兩人已經進入離婚程序幾周，而兩人跟認為這段婚姻已經不能挽回。