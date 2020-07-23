潮流日常|盤點《精神病》徐睿知手袋　千元品牌輕鬆打造高貴造型

由金秀賢與徐睿知主演的Netflix全新韓劇《雖然是精神病但沒關係》，播出以來大獲好評，徐睿知在劇中高傲霸道的形象比金秀賢更加搶鏡。徐睿知的造型高貴冷艷，從妝容到服飾乃至手袋都成為熱話，今次來解構一下她在劇中的手袋，有部份更是小眾品牌，價格非常親民，只需數千元，就能打造出高貴形象，更不易同人撞款，同時又能突出個人品味。

徐睿知在劇中的高冷形象，收獲不少粉絲。（netflix）

Joy Gryson

徐睿知手挽Joy Gryson 手袋，簡約又百搭。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

徐睿知手挽的Joy Gryson Margo Crossbody Bag Crepe ，定價約HK$2,837。（Joy Gryson）

這是一個紐約新晉品牌，設計師Joy Gryson曾擔任過美國主要的手袋品牌COACH、 Calvin Klein的設計師，更曾是 Marc Jacobs 手袋及配飾的首席設計師。這品牌經常在韓劇中出現，《夫妻的世界》中金喜愛和韓素希都分別有用過，《梨泰院Class》金多美以及《觸及真心》劉仁娜亦有用。徐睿知在劇中用的是淺黃色的半月手挽袋Margo Crossbody Bag Crepe，簡約優雅又百搭，價錢三千有找。

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PlayNoMore

徐睿知在劇中所用的PlayNoMore大受韓國女生歡迎。（ 《雖然是精神病但沒關係》劇照）

PlayNoMore Micro Candy Bag，定價約HKD$1,035。（PlayNoMore）

韓國潮牌PlayNoMore於2014年成立，本着「Fake for Fun」宗旨，認為女生不需大灑金錢去買一個天價的神檯級手袋，品牌初推出已經大受歡迎，「Shy Girl」是品牌的經典手袋款。徐睿知在劇中所用的是一個黑色小巧迷你的手挽袋Micro Candy Bag，IU在《德魯納酒店》也曾用過同款白色手袋，款式高貴又帶點玩味﹐而且價錢非常親民，只需HK$1,035，就可擁有！

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