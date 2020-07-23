【立法會選舉】霍啟剛拖住老婆郭晶晶報名　宣布參選功能組別

霍啟剛今早（23/7）11時許，在個人Facebook透過直播宣布正式參與2020年立法會選舉，出戰體育、演藝、文化及出版」功能組別。今次他以「逆境並肩，重啟希望」為主題，揚言希望透過自己豐富的經驗、人脈和資源，在立法會中為業界制定長遠而穩定政策。霍啟剛結束直播後，今午亦拖著太太郭晶晶前往沙田康文署報名參選。

出選立法會功能組別的霍啟剛近期曝光不少。（資料圖片）

著名商人霍英東孫子、前跳水選手郭晶晶丈夫霍啟剛今早在個人Facebook專頁宣布將參選本年度立法會選舉。他表示，業界受疫情影響，體育、文化演出、書展等活動都被剎停，行內人手停口停，反映政府對業界不夠重視，不了解業界所需，制定措施亦只是見步行步。他希望參選後可以透過自己多年的經驗，人脈和資源，爭取政府為業界制定更長遠而穩定的政策，以及監察政府。

霍啟剛在Facebook宣布出選立法會，獲多位名人支持。（霍啟剛Facebook圖片）

霍啟剛參選收到各界現身支持，眾人均讚許霍啟剛的魄力和對業界的奉獻。包括資深舞台藝術家毛俊輝；文化界代表伍婉婷、孫燕華；電影業界代表黃漪鈞，運動業界代表、單車選手黃金寶、保齡球代表胡兆康以及出版界代表李家駒。伍婉婷笑指，他用「愛情嘅魄力留低咗郭晶晶」，期望他以同樣的魄力為業界帶來更驕人的成績。

霍啟剛出選海報。（霍啟剛Facebook圖片）

霍啟剛今次出選立法會，對手暫時有由音樂創作人周博賢、導演黃浩然、藝人黃耀明、梁芷珊支持的商人周小龍。霍氏一家在體育文娛界的地位舉足輕重，霍啟剛亦曾參與香港文化演藝界支持港版國安法的聯署。太太為跳水四金牌得主郭晶晶，她今午亦拖住手陪同丈夫前往沙田康文署總署報名參選立法會。

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