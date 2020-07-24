印度頂尖媒婆眼光獨到撮合N千對情侶　真人騷意外揭文化殘酷真相

各大影視串流平台都推出不同形式的配對真人騷，就好似早前的《慾罷不能》（Too Hot to Handle）都大受歡迎。以神秘的印度婚姻為背景的《印度媒婆》（Indian Matchmaking）除了講述頂尖媒婆Sima Taparia如何橫跨全球，為一班單身貴族以相睇來覓得另一半，亦讓大家了解印度仍存在的盲婚啞嫁和尋找自由戀愛愛的痛苦過程。節目配上明亮、輕鬆的氛圍，是煲劇以外的好選擇，短短上架一星期，已穩佔香港Netflix點播排行榜的頭五位。

節目短短上架一星期，已穩佔香港Netflix點播排行榜的頭五位。（Netflix圖片）

相信不少現代年輕單身男女都試過透過交友App認識異性，儘管已做好與人交往的準備，但始終交友App略嫌膚淺。不過跟保守的印度比較，自由戀愛在香港根本不構成任何問題。共8集的節目中，印度一些貴族單身多年後決定向古法取經，尋求印度頂尖媒婆Sima Taparia的幫助。她走遍全球，深入瞭解客戶的各方面，鉅細靡遺地掌握他們的興趣、抱負，再參考詳盡的星座命盤分析，從而帶領他們一步步找到最適合自己的姻緣。

Sima在印度相負盛名，有不少印度大家族都找她幫忙為子女尋覓另一半，有Sima出手命中率幾乎接近90%，連超級難搞的「世界級港女」都能尋找到合適的伴侶。現年34歲任職律師的Aparna是位工作狂，在跟Sima的交談當中她非常沒有禮貌，在言談間露出一副高高在上的態度。Aparna從小接受高等教育，她對自己要求非常高，擇偶條件亦一樣要求多多，除了要求對方完全遷就自己，還要對方對事業有絕對的抱負，更直言不會為任何人遷就或改變自己。

要為Aparna尋找到合適的伴侶幾乎冇可能，但在經過跟Sima的溝通和調教，Aparna似乎慢慢懂得放下高傲的態度，嘗試接受不同的異性，除了讓她學懂如何放輕鬆，亦令她欣賞別人的優點，最終亦跟一位印度男士展開約會。

在節目進行配對當中，同時展示了印度文化的殘酷真相。儘管社會進步了多少，保守的印度人注重種族和階級，而獨立女性在社會仍然被污名化。另外，膚色歧視在印度亦非常嚴重，膚色較深的人會受到嚴重歧視，而社會亦會要求女性皮膚更加白晢，亦較容易尋找到完美婚姻。雖然節目並沒有就此提出質疑，但將這個情況呈現出來，從而讓觀眾感受到這個根深蒂固的社會問題。