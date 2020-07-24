【戰毒】周秀娜造型百變似行時裝騷　吳千語爆喊演技獲讚

由三大男神黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、關智斌（Kenny）聯同周秀娜、吳千語、張雅卓領銜主演港製超級網劇《戰毒》，在「黃Viu煲劇平台」開播以來話題十足，連場槍戰、飛車、打鬥戲精采刺激，兩大女神周秀娜與吳千語的正邪對決亦引發網民討論，其中周秀娜在劇中以多個不同造型上陣，包括記者look、金融才女、性感晚裝等，十足十時裝騷般。

睇睇百變嘅娜姐：

+ 4 + 3 + 2

對於今次造型千變萬化，一時記者look、一時扮貴婦、一時行政造型，周秀娜坦言未須出動私伙：「今次造型上真的很特別，起初有不同形象，到後來身份揭穿後，便經常配以西裝造型，雖然由劇組方面揀衫，但我都有同佢哋溝通及畀意見。」講到最難忘的戲份，周秀娜直言今次拍攝有很多槍戰及爆炸戲，幕幕都令她印象深刻，而跟Bosco的淒美結局，亦叫她十分難忘。

吳千語都獲讚演技大爆發！

此外，飾演緝毒警察的吳千語，正氣十足，在劇中有不少追捕及槍戰場面，初嚐開真槍滋味的千語大叫感覺特別，劇中同時是Bosco前女友的吳千語，得悉壞事做盡的Bosco原來是「臥底」時，一幕找對方攤牌戲，吳千語激動落淚，演技大爆發。不過，講到最難忘的戲份，千語表示：「最難忘去監獄探關智斌場戲，因為戲中講我們是認識多年的最好朋友，而關智斌一直鍾意我、守護我，但見到最好朋友落得如此情況，演繹上很深刻。」

眼淚湧晒出嚟！