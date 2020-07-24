吳奇隆影視公司擬來港上市　老婆劉詩詩趙麗穎均持股

現年49歲的台灣男星吳奇隆自從2000年由台灣轉往內地影劇界發展後，早早就成立稻草熊影業及吳奇隆工作室，從事藝人經紀，動畫、電影、電視的策劃製作與發行等工作，成績亮眼。據《中國證券報》消息指，吳奇隆創辦的內地劇集製片公司稻草熊稻草熊影業日前向香港交易所遞交招股書，擬在香港主動板上市。稻草熊影業擁有吳奇隆、劉詩詩和趙麗穎3大明星股東，愛奇藝則是第二大股東。

稻草熊影視為吳奇隆於2003年創立的影視公司，從事藝人經紀、動畫、電影和電視的策劃製作與發行。（VCG）

值得注意的是，吳奇隆的妻子劉詩詩（原名劉詩施）及演員趙麗穎均是該公司的股東，並分別持股14.8%及0.79%。吳奇隆、劉詩詩及趙麗穎三大明星加持的稻草熊業務涵蓋電視劇及網劇的投資、開發、製作及發行。截至今年3月底止合共投資16部劇集，其中11部為自製劇集。其自製劇集包括《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《國寶奇旅》、《兩世歡》、《局中人》等。其中，《蜀山戰紀之劍俠傳奇》是2015年影視IP的標桿之作，在愛奇藝，上線第一個小時，長期會員數量就增長79萬，點擊量8天過億，累積網絡播放量突破26億。有專業人士預計稻草熊成功上市機會頗大，但仍需要靠好的作品和業績才能支撐公司長線發展。

吳奇隆的妻子劉詩詩（原名劉詩施）持股14.8%。（VCG）

趙麗穎持股0.79%。（VCG）

2016年稻草熊影業被暴風集團計劃以人民幣10.8億元（港幣約11.9億元）收購六成股份，而整體估值高達人民幣18億元（港幣約19.9億元），由於當時吳奇隆和劉詩詩結婚，加上當時有指稻草熊影業最大股東是劉詩詩，故一度有「10億元聘禮」的佳話，但該筆交易因標的公司盈利能力具有較大不確定性，不符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條的相關規定，未能通過證監會的審查。

有指稻草熊三年收入近20億人民幣。（VCG）

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