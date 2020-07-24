【後生仔傾下偈】馮盈盈攞正牌與鄭衍峰談戀愛　方力申：恭喜！

馮盈盈（Crystal）和鄭衍峰的戀愛緋聞近日可謂甚囂塵上，除了男方在生日當天公開二人穿着同款不同色的情侶裝合影短片，女方亦不避嫌地在當天上載新相寫上「20200713 Happy Birthday」，公然隔空傳情；男方又多次被目擊自由進出馮盈盈所住屋苑，不認雖不認，但二人情侶關係似乎已坐實。周五（24日）二人公布鄭衍峰將加盟馮盈盈擔任固定主持《後生仔傾下偈》的「乜戀都傾」講愛情環節，又高調貼出合照，二人的文字更是語帶相關，令網民紛紛覺得二人係公開戀情。

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鄭衍峰希望各位主持KOL留手留口咁話，他寫道：「大約七年前，我在加拿大中文電台開咪嘅時候，構思咗一個深宵愛情節目叫做《戀love廿四》今時今日有幸繼續同大家喺《後生仔傾吓偈》逢星期二晚講愛情，真正亂up廿四，總之《乜戀都傾》！」他大爆會有外景及愛情實驗，又着觀眾留言：「想睇邊個同邊個出街？」

後面嘅6號「硬食」閃光彈。（IG／＠_leonardcheng）

馮盈盈更直接言明「最期待」，她寫道：「轉新形式同大家見面，星期一至五每晚一個特定主題，我最期待嘅當然係逢星期二《乜戀都傾》，顧名思義所有關於戀愛的事都會傾，仲會做實驗，大家記得留意！」她又特意標籤：「有新主持，辛苦晒你6號（陸浩明）！」從另一張二人與6號的三人合照可見，6號站在燈牌後格格不入似個路人，真係辛苦佢要「硬食」閃光彈！另外，方力申又留下心形Emoji，講曬「恭喜」咁話，馮盈盈就隨即回覆：「唔好恭喜住！」