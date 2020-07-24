對號入座│測試你的放負指數　處女天蠍堪稱超級「煩膠」

生活在壓迫的社會，有不少人都很容易感到很多煩惱。由林二汶與魔法塔羅師Jan Jan主持的ViuTV全新西方玄學及星座節目《對號入座》，周四（23/7）播出最新一集就探討了那個星座最會發放負能量，而最麻煩和經常發放負能量的星座就是處女座和天蠍座。

節目由林二汶與魔法塔羅師Jan Jan主持。（影片截圖）

Jan Jan先用塔羅牌跟大家占卜，測出究竟大家的負能量心理陰影面積有多大，家庭觀眾都可以一齊參與。點擊下圖看結果：

+ 5 + 4 + 3

在眾多星象中，水象和土象星座經常發放負能量。水象性格比較敏感，容易給人小事化大的感覺，而且思維容易偏向負面，很多時候都會自我創造負面情緒。水象星座的人好像海嘯一樣，有不好的事情發生就會毀滅一切，令所有人陪他情緒低落。而土象的人很容易被環境、朋友及家人令到自己充滿負能量。

12星座中最「煩膠」的星座就是處女座和天蠍座，當中天蠍座更評為「最毒」星座。小占分享個人經歷時提到曾經被天蠍座的前同事在背後不斷放毒針，表面上看似跟你關係友好，但調轉槍頭出賣你。不過天蠍座都不夠堪稱最麻煩星座的處女座「煩膠」，處女座既麻煩又執著，要求完美但又怕自己做得不夠好，又怕對方不能給自己最想要的東西，但又希望能夠對方猜中自己的心思。