被指為嫁入王室而遺棄愛犬3年　梅根遭網民大罵：超級虛偽！

自英國哈里王子（Prince Harry）跟妻子梅根（Meghan Markle）於4月正式脫離王室，並移居美國洛杉磯，負面新聞不斷。繼早前被指兩人洗腳唔抹腳，最終需要向父親王儲查理斯求助，幫忙償還保安費後，梅根再被爆出梅根竟然遺棄愛犬Bogart長達3年，被愛狗人士激烈批評！

梅根的兩隻愛犬Bogart和Guy都是從洛杉磯救援中心領養的，婚前梅根幾乎每天都會在社交平台上在愛犬的照片，更曾留言表示狗狗就是自己的全世界。她亦不時呼籲民眾領養，更是動物慈善機構贊助人，其愛護動物的形象確實是非常入屋。惟日前有外國傳媒爆料指，原來梅根早於2017年移居英國時，只帶同Guy同行，而Bogart則留在加拿大。

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Bogart年紀大 不宜舟車勞頓

儘管現時梅根和哈里已經定居在美國，兩人都沒有接回Bogart，只有Guy和兩夫妻在英國領養的黑色拉布拉多犬Oz陪伴在身邊。另外有消息人士透露，雖然梅根非常愛錫Bogart，但Bogart從來不會主動親近他，故梅根認為不想勉強哈里和Bogart相處，加上Bogart年紀大，不適合舟車勞頓，所以決定不帶牠去英國。

網友不接受梅根解釋：怎可以棄養就棄養！

雖然梅根看似有所解釋，但有大批愛狗人士抨擊她這個做法。這樣做不只是嫌棄Bogart，還拆散Bogart和Guy這對好朋友，直斥梅根虛偽，一邊呼籲領養，另一邊就遺棄Bogart，更有人留言表示：「可憐的Bogart同時失去了媽媽和好朋友。」、「她這樣做是為了哈里而放棄Bogart？」、「怎可以棄養就棄養！」