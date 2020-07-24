S.H.E 相愛二十年三人紮孖辮出遊　只有最好的閨蜜才會陪你一齊癲

S.H.E. 成軍快19年，是台灣最長壽的女子團體，代表着一代人的青春。Selina（任家萱）、Ella（陳嘉樺）和Hebe（田馥甄）多年來互相扶持，陪伴彼此走過高山低谷，比起許多真正有血緣關係的姊妹還要相親相愛。近日三人結伴出遊，一同紮上孖辮，作出同樣的裝扮，像三胞胎一樣，令人驚嘆，她們相識20年了，感情仍繼續升華。

S.H.E三人一同紮孖辮出遊，好像三胞胎一樣。（IG圖片／hebe_tien_0330）

當人漸長大，在升學、工作以至成家立室的過程中，將人生的重心轉移，難免與昔日的好友逐漸走遠，以往日夜見的好友，現在都因為照顧各自的家庭，聚會無限期延後，有時甚至一年才能聚上一次。夜闌人靜，回想昔日的親暱，如今的疏離，都不禁令人唏噓。

+ 9 + 8 + 7

三人於2000年參加《宇宙2000實力美少女爭霸戰》，之後被宇宙唱片（現名華研國際音樂）簽下培訓後，於2001年9月11日正式出道，命運讓她們走在一起，多年來感情要好，一直以「老婆」相稱。2010年宣布「單飛不解散」，當時外界對此並不看好，嘲笑她們，解散就解散，何必找藉口。但她們之後以行動證明，即使各自發展，仍然是三位一體，對彼此不離不棄，每一個重要時刻都在身邊，永不缺席。

S.H.E 友誼萬歲！（IG圖片／hebe_tien_0330）

雖然年紀不小了，但在對方面前，仍可以肆意做當初相識的那個小女孩。（IG圖片／hebe_tien_0330）

在宣布單飛後不久，Selina在內地拍戲不幸遭火吻，皮膚大面積燒傷，受傷後的她看似堅強，實際上情緒並不穩定，但患難見真情，Ella和Hebe一直陪在她身邊，耐心開導她，讓她有力量擺脫燒傷的陰霾，更以自身的經歷來鼓勵其他人。之後Selina與張承中離婚，Ella和Hebe也是陪在她身邊，度過難過的日子。

後來到Ella結婚懷孕，出席公開活動時，Selina和 Hebe都總像護衛一樣，一左一右守在她身邊，還會貼心為 Ella伸手隔開人群。到Ella分娩時，除了老公賴斯翔，Selina和Hebe也在旁邊陪產，有閨蜜陪產，真的非常罕見。

Ella生產時，Selina和Hebe亦在產房中陪產。（IG圖片／ him_ella0618）

S.H.E.三人彼此見證摯友人生最重要的時刻，從不缺席，她們相識20年，感情愈來愈深厚，即使Ella已經組織了家庭，大家仍保持着友誼的熱度，三家人更會一同去旅行。今次閨蜜之旅，三人紮起同樣的髮型，大概只有最好的朋友，才會願意陪着你一起瘋。

S.H.E相愛20年。（FB圖片／任家萱 Selina）

更多S.H.E的回憶，點擊圖片：