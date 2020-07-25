陳奕迅抗疫演唱會大獲好評　何麗全：已有歌手聯絡想做第四個

陳奕迅慈善演唱會《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》全球錄得2千萬人次收看。。（直播截圖）

早前陳奕迅舉行慈善演唱會《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》，為香港演唱會業界籌款，全球錄得2千萬人次收看。香港現場演出及制作行業協會聯席主席何麗全，日前接受香港開電視主播馬梓軒訪問時表示：「早前我哋同大企業以及演出業嘅老闆們，講咗我哋業界嘅苦況！佢哋反應非常踴躍，開騷前已籌得約500萬善款！完騷後，我哋即刻向公眾人士展開籌募工作，至今一直進行緊，到8月10號截止，到時就知道總共籌到幾多錢！」

何麗全日前接受香港開電視主播馬梓軒訪問，表示有歌手提出想出一份力開慈善騷。

何麗全透露騷後有其他歌手主動提出開騷，希望幫忙籌款：「我哋喺完成陳奕迅音樂會後，好快已經收到電話，話想同我哋協會合作，做一個類似或者唔同形式嘅演唱會！其實無論係許冠傑、郭富城還是陳奕迅音樂會，三個嘅形式都唔同，我哋都構思緊一個新形式，歌手們都希望有新鮮嘅意念，去做第四個演唱會！」

Eason滿意今次演唱會聲音、畫面達國際水平。（葉志明攝）

縱然疫情持續，但何麗全對演出及制作行業前景仍然充滿信心：「我諗唔駛咁擔心嘅，香港人有打不死精神！協會亦密鑼緊鼓籌備緊另一個計劃，希望同電子媒介合作，由我哋協會牽頭做一啲音樂會，全部請番我哋會員去做，然後將版權賣畀佢哋！呢樣會唔會成為另一個收入來源，我哋都諗緊！」

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