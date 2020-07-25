馮盈盈自爆遇心儀對象會主動出擊　公開必勝「溝仔3部曲」

馮盈盈去年年底同拍拖4年的醫生男友Martin分手後，被爆撻着「大隻主播」鄭衍峰（Leonard），兩人不但高調曬出慶生合照，日前Leonard更在IG宣布將會加盟無綫（TVB）節目《#後生仔傾下偈》做主持，與盈盈一起「乜戀都傾」！不少網民都認為他們的戀情逐步浮面，雖然盈盈至今未有公開認愛，但她早前上TVB節目《姊妹淘》時，就直言遇到心儀對象一定會主動出擊！

鄭衍峰（Leonard）將會加盟節目《#後生仔傾下偈》，與馮盈盈一起主持《乜戀都傾》環節。（IG@crystalfyy）

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一向言論大膽的盈盈，在感情方面亦是積極進取型，她在節目中表示自己絕對會主動出擊：「直接嚟，例如主動約佢出嚟食飯，然後製造一啲機會係大家可以傾心事。」之後她更分享自己學到的約會秘技：「第一次約會要夠短，令到佢意猶未盡，覺得時間唔夠，好想再見你。第二次就要畀佢見到你軟弱嘅一面，等佢可以關心你，覺得同你嘅距離好近。第三次要話畀佢聽，同我一齊人生會好美滿，令佢有幻想同呢個人一世，一定可以幸福快樂。」

盈盈早前上TVB節目《姊妹淘》時，就直言遇到心儀對象一定會主動出擊！（YouTube影片截圖）

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雖然盈盈講得頭頭是道，但她就笑言仍然在試驗當中：「努力緊，過多50集再請我上嚟睇下到底嗰三次約會成功未。我唔知得唔得呀嘛，同埋我好多對象！」

盈盈話自己仲試緊！（YouTube影片截圖）