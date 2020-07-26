令和版《東京愛的故事》被批新不如舊　29年前原作香港有得睇

1991年版《東京愛的故事》一直是不少日劇迷心中的經典愛情作品。四位主角：永尾完治、赤名莉香、三上健一和關口里美之間的愛恨糾紛，以及最後完治放棄莉香，轉而選擇里美的結局，令不少粉絲大感遺憾和難以忘懷。而日本富士電台亦在一月重拍《東愛》一劇，可見食老本仍有其價值。ViuTV近日就取得《東愛》1991年版的播放權，將在7月27日上架，觀眾又可懷緬一番往日的青春回憶了。

《東愛》講述東京四名男女愛恨糾纏的故事。（網絡圖片）

風流又長髮飄逸的三上健一（江口洋介飾）曾成為不少男性的偶像。（網絡圖片）

經典愛情神作《東京愛的故事》在1991年1月7日在日本富士電視台首播，由由坂元裕二編劇，逢周一播出。舊作四位主角：永尾完治、赤名莉香、三上健一和關口里美，分別由織田裕二、鈴木保奈美、江口洋介和有森也實飾演。故事講述害羞內向的男主角永尾完治（織田裕二飾）加入新公司「Heart Sports」，結識了熱情前衛的赤名莉香（鈴木保奈美飾），兩人不時互相鬥氣。莉香隨後發現完治一直暗戀舊同學關口里美（有森也實飾），故答應幫助他追求對方。可惜關口卻喜歡完治的好兄弟三上健一（江口洋介飾）。雖然完治始終專情關口，但又無法控制自己對莉香漸生情愫，導致四位男女之間始終苦苦糾纏於愛恨之間。

曾風靡亞洲的「月9」經典《東京愛的故事》男女主角永尾完治和赤名莉香 ── 現年52歲的織田裕二，以及53歲的鈴木保奈美，2018年於新劇《金裝律師》再度合體，分別飾演精英律師甲斐正午，以及社長幸村千花（左），並先後拍過兩輯，惟今年播出的第二輯遇上新冠肺炎爆發，4月播出兩集後便停播。（《金裝律師》劇照）

四位主角之間的愛恨糾纏，以及演員們出色的演技，令《東愛》一度在上世紀風靡亞洲，日本收視率長期維持在20%以上，大結局更衝上32.3%，劇集至今依然亦叫好叫座，亦帶動四位主角名氣直線上升。男女主角永尾完治和赤名莉香 ── 現年52歲的織田裕二和53歲的鈴木保奈美，在18年再度合體，推出劇集《金裝律師》，分別飾演精英律師甲斐正午和社長幸村千花。

「令和版」《東京愛的故事》裏，永尾完治、赤名莉香、三上健一以及關口里美，分別由（左至右）22歲的健太郎（原名伊藤健太郎）、25歲的石橋靜河、26歲的清原翔和21歲的E-girls成員石井杏奈飾演，與原版首播時4位演員的年紀相若（當時除鈴木為24歲外，其餘皆為23歲）。（fujitv.co.jp/tokyolovestory）

日本富士電視台當然不會放過這套經典神作，一月尾突然宣布翻拍此作，新版由北川亞矢子編劇，主角永尾完治、赤名莉香、三上健一以及關口里美，分別由22歲的健太郎（原名伊藤健太郎）、25歲的石橋靜河、26歲的清原翔和21歲的E-girls成員石井杏奈出演。不少影迷直呼新不如舊，又認為飾演江口洋介的演員三上健一似古惑仔多於富二代花心男；飾演永尾完治的伊藤健太郎則被批做戲沉悶，一板一眼。觀眾最愛的莉香亦遭批評氣質不足，不夠活可愛，更有人指她外表太成熟，和永尾似姊弟戀。

ViuTV取得播放權，舊作將於7月27日上架。（網絡圖片）

新作話題討論度的居高不下可見經典果然有其叫座力。眼見「令和」版《東愛》反應熱烈，ViuTV決定購入1991年版《東愛》的播放權，將於明日（27/7）上架。觀眾可於「黃Viu煲劇平台」重溫原汁原味經典版，又可比較新舊之作，相信不少《東愛》劇迷都可以過足劇癮了！



新版演員外表被批不夠討好：

點擊下圖重溫1991年版經典神作：