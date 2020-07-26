性愛懸疑劇《黯慾橫流》　畫面未夠激依然贏《禁室365天》？

獲封波蘭版格雷的《禁室365天》（365 DNI或365 Days）早前在Netflix上架後，火速成為世界各地點播排行榜的首5位。雖然在IMDb只得3.3的超低分，但性感的男主角和大量逼真的性愛場面，成功吸引影迷的注意。看完《禁室365天》覺得囉囉攣？以下就推介5套情慾影集給大家慢慢欣賞。

利用這些代碼就可以尋找不同類型的影集，當中包括不少18禁情慾電影或劇集。（電腦畫面）

日前就有外國傳媒公布了Netflix的隱藏code，利用這些代碼就可以尋找不同類型的影集，當中包括不少18禁情慾電影或劇集、恐怖片及拉丁美洲影集等。只需要在網址「https://www.netflix.com/browse/genre/」後面輸入「100040」或「29281」，都能找到有較多大尺度激情戲的愛情片，當然歐美地區會有更多選擇。

Netflix網站竟暗藏密碼！ 19道「隨意門」一按即睇最感興趣影集

《黯慾橫流》於本月15日上架後即登上香港地區點播排行榜首5位。（Netflix圖片）

《黯慾橫流》（Dark Desire）

首先要重點推介的就是將懸疑結合情慾的墨西哥劇《黯慾橫流》（Dark Desire），劇集於本月15日上架後即登上香港地區點播排行榜首5位。劇情講述法律教授Alma跟大法官Leonrado結婚20年，女兒Zoe剛考入大學。可惜一切都並不如表面美好，Alma懷疑老公同秘書偷食。某個周末Alma跟剛離婚的好友Brenda出外夜蒲，期間被小鮮肉Dario吸引更發生一夜情。

點擊下圖看劇中精采畫面：

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《黯慾橫流》的性愛情節跟《禁室365天》絕對有得揮，劇中的情慾場面不限於主角Alma，還有不同組合，不過逼真度就較《禁》遜色。相反在於劇情方面，《黯》就有鋪排得多。除了有懸疑謀殺案，亦是復仇故事，將兩者結合絕對能夠吸引到劇迷追看下去。

《性本愛》被譽為Netflix最色情的電影。（電影海報）

《性本愛》（Love）

情慾電影《性本愛》（Love）由法國導演Gaspar Noé 執導，應該是Netflix最色情的電影。劇情講述一段三人行的關係和鄰居的激情故事，當中除了少部分的浪漫情節，其餘都是性愛畫面和性器官大特寫。雖然有大量前戲和性愛場面，但畫面都拍得尚算唯美。

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《慾亂唇迷》（Below her mouth）

相比起其他情慾電影，同志電影《慾亂唇迷》的故事更具完整性，可能是由女性執導和全女班劇組的關係，令拍攝的時候更架真情流露。電影有很多經典場面，例如在浴缸用花灑自慰，充滿美感的口交和性愛場面，讓電影有情又有色。

除了以上三套影集，還有《我們的愛情一言難盡》（Newness）和西班牙電影《AMAR》。前者由型男Nicholas Hoult主演，主要講述男女主角透過交友App認識，兩人火速陷入熱戀。可惜在這個花花世界，沒有新鮮感很難維繫感情，故兩人決定嘗試開放式關係。片中有超大尺度的全裸床戲，同時道出現今戀愛潮流愛新鮮的實況。

而《AMAR》就描述一對年輕的情侶體驗初戀的緊張及脆弱，每天都想享受性愛，但成年後的現實生活令兩人漸行漸遠。在觀賞情慾場面的同時，令大家回想起初戀跌得遍體麟傷的悲傷過去。

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