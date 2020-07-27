新垣結衣兩年後再新劇　《傻瓜父親青春白書》8月播浴衣Look曝光

32歲日本女神新垣結衣暌違兩年，下月終於有新劇出街了！一眾宅男都應該相當興奮，老婆終於又蒲頭啦！新劇《傻瓜父親青春白書》與女星永野芽郁及男星室剛合作，今次結衣BB就扮演故事主角小說家的鬼老婆，首集中仲見到結衣有浴衣照出街，真係諗下都興奮呀！

《傻瓜父親青春白書》結衣劇照。（Twitter）

新垣結衣自從2018年《CODE BLUE 緊急救命》（電影版）和《無法成為野獸的我們》之後，等足兩年後終於有新作推出。《傻瓜父親青春白書》由福田雄一執導，結衣BB就飾演小說家小比賀太郎（室剛飾）的死鬼老婆小比賀幸子，故事講述小比賀太郎在老婆死後，太擔心女兒小比賀櫻（永野芽郁飾），所以和她考入同一所大學，是一套有趣輕鬆的小品。

預告入面結衣著浴衣，好靚！（Twitter）

劇集在疫情下開工，但都成功播出。之前劇組就扮神秘，直至今日才公開結衣BB的劇照和預告。在預告中見到，結衣BB穿上浴衣，清純又可愛，扭頭一笑簡直甜死人。結衣曾在訪問中坦言久未拍劇，感到十分緊張，但幸好有室剛和福田雄一在場令她稍微安心。今次結衣BB不再做清純少女，升級做永野芽郁媽媽，有粉絲就興奮之餘又大感不滿，話係咪講笑，明明她們扮演姊妹更適合。其實甚麼角色都唔緊要啦，有得睇結衣BB咪得囉！

疫情下都照開工，認真敬業。（Twitter）

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