新書揭梅根嬲凱特冇邀請結伴行街　哈里曾誤會威廉睇唔起弟婦

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）自4月正式脫離王室，一家三口搬到美國洛杉磯展開新生活。兩人透露將於8月11日推出新書《尋找自由》（Finding Freedom: Harry & Meghan, the Making of A Modern Royal Family)，希望大眾能夠了解兩人最真實的一面。而書中部分內容在英國《泰唔士報》（The Times）獨家連載內容，令兩人跟王室的關係再次緊張起來。

新書將於8月11日上架。（網上圖片）

書籍由王室新聞資深記者Omid Scobie及Carolyn Durand聯合撰寫，兩人對梅根和哈里非常熟悉。書中提及到威廉王子曾擔心哈里和梅根兩人戀情發展得太過迅速，並曾勸哈里應花多點時間了解梅根。可惜哈里卻認為威廉用詞勢利，看不起梅根，而令兩人關係開始變得繃緊。雖然威廉只是出於好意，但哈里仍感到非常憤怒。有消息人士透露，哈里極度保護梅根，更明白到有很多人反對兩人的戀情，縱使跟不懷好意的人保持距離，都要盡能力保護她的安全。

另外書中亦透露，其實凱特和梅根關係並非如傳媒所說的那麼惡劣，只是兩人不相熟所以相處難免會有些尷尬。其中一例子就是，於2017年當梅根還未正式嫁入王室的時候，凱特與梅根在宮中相遇，雖然凱特接下來都會去同一地點購物，但凱特最終沒有邀請梅根同行，獨自駕車離去，令梅根感到凱特沒有協助她融入王室。