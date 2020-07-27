陳凱琳因為「信星座」被網友批評　留言反問：你唔係基督徒嚟咩？

今年5月宣布再有喜的陳凱琳（Grace）早前就在產前派對上宣布胎兒的性別為男仔，派對上只見陳凱琳肚凸凸，但腳依然纖幼，令不少網友為之羨慕。雖然Grace專心待家養胎，但亦不時會更新IG，而且每次都非常驚喜，所有網友都有讚冇彈。

重溫Grace的靚靚IG Post：

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今日（27日）Grace亦按照慣例在分享靚相的同時分享心情，在推介著名品牌「星座系列」項鏈的相片中寫道：「唔知大家信唔信星座呢？我本人就覺得幾得意，所以都會留意下自己同屋企人嘅星座性格分析！巨蟹座嘅我就特別顧家，好愛錫家人，願意花多啲時間陪伴佢地！ 老公係獅子座～係一個好有責任心嘅男人 ！ 仲有水瓶座嘅Rafa 豬豬～ 似乎會有啲感性！哈哈！好好玩！而家@swarovski 出咗全新Zodiac系列頸鏈，我當然第一時間就買咗 比自己同埋老公嘅獅子座同Rafa嘅水瓶座款式一齊戴啦！嚟緊屋企會有多一位小男孩，大家又想唔想估下佢係咩星座呢？」豈料今次的新Post卻招至大量負評，不少網友都留言寫道「你不是基督徒嗎？你信星座？怎麼會覺得星座是『幾得意』？」「grace唔係基督徒黎嫁咩？」「信主的人又信星座，讓我想到‘你們不能又侍奉神，又侍奉瑪門’」。

重溫陳凱琳產前派對靚相：