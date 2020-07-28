【半澤直樹2】捉鬼大戰收視22.1%再創新高　劇情推進太快或爛尾？

由堺雅人主演的TBS重頭日劇《半澤直樹2》，周日（26/7）播出第二集，劇情相當緊湊，有觀眾留意到，現時情節已改編了第三集小說《失落世代的逆襲》（ロスジェネの逆襲）的三分之二篇幅，有別於上季，一本小說的內容編寫五集劇本的處理方法，令人更加好奇將來集數的情節發展，亦使人擔心今季最後會爛尾收場。

撰文：游大東

TBS重頭劇《半澤直樹2》，周日（26/7）晚於日本播出第二集，繼續捉內鬼大戰，收視續升，再次打破2020年日劇收視紀錄。（《半澤直樹2》宣傳海報）

上一集講到，第一季「戰勝」的半澤直樹（堺雅人飾），由「東京中央銀行」被調職至子公司「東京中央證券」擔任營業企劃部部長，上任不久便遇上新一輪鬥爭。因為「電腦雜伎集團」向搜尋引擎公司「Spiral」提出收購一事，臨門一腳由「證券」負責變成「銀行」的生意，半澤覺得事有蹊蹺，遂主動調查誰人向「銀行」一方爆料，結果發現下屬三木重行（角田晃廣飾）和副部長諸田祥一（池田成志飾）才是內鬼。最終諸田和三木都順利調回「銀行」，令半澤誓要向背後指使的伊佐山泰二（市川猿之助飾）報仇。

半澤直樹（堺雅人飾）與其下屬（賀來賢人飾）聯手調查，發現「Fox」當買武士購入「Sprial」新股的背後，原來是一場大騙局。（網上圖片）

來到第二集，「捉鬼大戰」繼續上演。被惡意收購的「Spiral」的社長瀨名洋介（尾上松也飾演），獲得太洋證券營業部長廣重（山崎銀之丞尾飾演）建議進行反收購 ── 借發行新股降低「電腦雜伎集團」的股份佔有率，並提出由IT公司「Fox」的社長鄉田行成（戶次重幸飾演）以「白武士」身份作為購入新股，並且拒絕與半澤直樹及下屬森山雅弘（賀來賢人飾）合作。

罪證確鑿，太洋證券營業部長廣重（山崎銀之丞尾飾演）無法再隱瞞伊佐山泰二（市川猿之助飾）借「Fox」當白武士來蠶蝕「Spiral」的奸計。（twitter）

半澤發現「Fox」近年業蹟大倒退，瀕臨賣盤邊緣，根本無法動用1000億日圓（約73億港元），經過一輪調查後，終發現是伊佐山的奸計，與「電腦雜伎集團」和「Fox」合謀，借「Sprial」的反收購來吞併「Spiral」，在半澤團隊的努力，以及三木暗中協助之下，找到極有力證據指證廣重，令瀨名沒有動筆發行新股，徹底粉碎伊佐山的如意算盤，事後半澤更成功與「Spiral」簽訂反收購合作方案，意味「證券」將與「銀行」在生意上對立，再次掀起新戰爭。

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揭發「吞併Sprial奸計」之後，代表半澤代表「東京中央證券」，向「東京中央銀行」的副行長三笠洋一郎（古田新太飾）和證券營業部部長伊佐山泰二（市川猿之助飾）攤牌，掀起新一輪大戰。（twitter）

大和田向半澤說的一句對白「半澤，你已經玩完了，Death！」成為第二集的金句，引起網民熱烈討論。（twitter）

上述劇情於第二集最後半小時放煙花式爆發，高潮迭起，令人看得喘不過氣。報告顯示，今集收視較第一集微升，高達22.1%，再創今年日劇收視新高，而上一季與半澤敵對的大和田常務（香川照之飾），在第二集再度踫頭，其中大和田向半澤說的一句對白「半澤，你已經玩完了，Death！」（半沢君、君はもうおしまいです），當中的日文發音（です）跟「Death」（デス）一樣，相信很快會成為熱搜。至於下一集，有兩大角色再度登場，分別是由片岡愛之助飾演的金融廳檢查官黑崎駿一，以及在第二季前傳《半澤直樹2．Episode Zero》出現的吉澤亮，劇中他扮演「Spiral」IT工程師高坂圭。

片岡愛之助飾演的金融廳檢查官黑崎駿將於《半澤2》第三集出現。（twitter）

在第二季前傳《半澤直樹2．Episode Zero》出現的吉澤亮亦會在第三集出現。（twitter）

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